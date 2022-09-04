柯志恩︰死刑必須執行 陳其邁講清楚Yes或No

柯志恩（中）表達「死刑必須執行」的態度，指「廢死幾乎是民進黨的第三張神主牌」。（記者葛祐豪翻攝）

2022/09/04 17:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表達「死刑必須執行」 的態度，指「廢死幾乎是民進黨的第三張神主牌」，要陳其邁等民進黨政治人物有Guts（膽量）一點，清楚說明立場是Yes或 No！對此，高市府回應說，市長上月28日已回應過「支持嚴懲暴徒，但台灣是一個法治國家，根據相關的司法獨立審判機制，也希望能夠嚴懲暴徒，還給社會一個正義！」

柯志恩今天下午透過臉書發文，指蔡總統回應高中生有關死刑存廢，說「很多人不希望廢除死刑，是心裡感到不安」、「無須依賴嚴厲刑罰來嚇阻犯罪」等一些含混其詞的空話，質疑高雄市長陳其邁是照單全收嗎？

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她強調，最近2個月4起8人奪命兇案，警界即表達「廢死」更可能是推波助瀾的一大原因，沒有死刑，殺紅眼的槍手，打2個打3個都沒差，導致狂徒無所忌憚。

柯志恩表示，昨天台南市長黃偉哲公開表態「反對廢死」，但高雄市長陳其邁依然迴避不願針對問題，和蔡總統一樣，真的與民意為敵，失去民心、剛好而已！

今天下午，柯志恩參加高雄大青溪婦女會講座，受訪時進一步說「廢死幾乎是民進黨的第三張神主牌」，連高中生問蔡總統，蔡總統也是語焉不詳，並沒有表達自己的立場，她覺得廢死對民進黨來說，大家都游走邊緣，不斷告訴你天理恢恢，可是叫他們表達態度時，又語焉不詳。

柯志恩強調，就她個人來說，她可以勇敢地說「死刑必須執行」，奉勸民進黨政治人物可不可以有Guts（膽量）一點，到底立場是Yes或No，好好講清楚，沒有那麼困難的！

對此，高市府表示，市長上月28日已回應過此問題。當時陳其邁說，台南殺警案惡行重大、人神共憤，我們一方面支持警察，一方面也鼓勵警察同仁，不管是在執法或是維護社會正義的時候，都能夠非常堅定，該使用警械或是在執法的時候，能夠嚴正執行法律。

陳其邁表示，我們也支持嚴懲暴徒，但台灣是一個法治的國家，根據相關的司法獨立審判機制，也希望能夠嚴懲暴徒，還給社會一個正義。

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