為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯志恩︰死刑必須執行 陳其邁講清楚Yes或No

    柯志恩（中）表達「死刑必須執行」的態度，指「廢死幾乎是民進黨的第三張神主牌」。（記者葛祐豪翻攝）

    柯志恩（中）表達「死刑必須執行」的態度，指「廢死幾乎是民進黨的第三張神主牌」。（記者葛祐豪翻攝）

    2022/09/04 17:27

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表達「死刑必須執行」 的態度，指「廢死幾乎是民進黨的第三張神主牌」，要陳其邁等民進黨政治人物有Guts（膽量）一點，清楚說明立場是Yes或 No！對此，高市府回應說，市長上月28日已回應過「支持嚴懲暴徒，但台灣是一個法治國家，根據相關的司法獨立審判機制，也希望能夠嚴懲暴徒，還給社會一個正義！」

    柯志恩今天下午透過臉書發文，指蔡總統回應高中生有關死刑存廢，說「很多人不希望廢除死刑，是心裡感到不安」、「無須依賴嚴厲刑罰來嚇阻犯罪」等一些含混其詞的空話，質疑高雄市長陳其邁是照單全收嗎？

    她強調，最近2個月4起8人奪命兇案，警界即表達「廢死」更可能是推波助瀾的一大原因，沒有死刑，殺紅眼的槍手，打2個打3個都沒差，導致狂徒無所忌憚。

    柯志恩表示，昨天台南市長黃偉哲公開表態「反對廢死」，但高雄市長陳其邁依然迴避不願針對問題，和蔡總統一樣，真的與民意為敵，失去民心、剛好而已！

    今天下午，柯志恩參加高雄大青溪婦女會講座，受訪時進一步說「廢死幾乎是民進黨的第三張神主牌」，連高中生問蔡總統，蔡總統也是語焉不詳，並沒有表達自己的立場，她覺得廢死對民進黨來說，大家都游走邊緣，不斷告訴你天理恢恢，可是叫他們表達態度時，又語焉不詳。

    柯志恩強調，就她個人來說，她可以勇敢地說「死刑必須執行」，奉勸民進黨政治人物可不可以有Guts（膽量）一點，到底立場是Yes或No，好好講清楚，沒有那麼困難的！

    對此，高市府表示，市長上月28日已回應過此問題。當時陳其邁說，台南殺警案惡行重大、人神共憤，我們一方面支持警察，一方面也鼓勵警察同仁，不管是在執法或是維護社會正義的時候，都能夠非常堅定，該使用警械或是在執法的時候，能夠嚴正執行法律。

    陳其邁表示，我們也支持嚴懲暴徒，但台灣是一個法治的國家，根據相關的司法獨立審判機制，也希望能夠嚴懲暴徒，還給社會一個正義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    六都市長選情／高雄市》陳其邁領先 柯志恩在後急追
    2022/09/03 05:30

    六都市長選情／高雄市》陳其邁領先 柯志恩在後急追
    黃捷與柯志恩為寵物政策是否抄襲互槓 陳其邁：感謝黃捷關心動保
    2022/08/28 11:24

    黃捷與柯志恩為寵物政策是否抄襲互槓 陳其邁：感謝黃捷關心動保

    擁抱八期公園水岸風景 「坤悅君睿」璀璨登場
    柯志恩酸陳其邁選前才來原鄉？藍營議員參選人：正向期許卻被抹黑
    2022/08/27 10:50

    柯志恩酸陳其邁選前才來原鄉？藍營議員參選人：正向期許卻被抹黑
    陳其邁2年拚4年 柯志恩批：高雄少的都是年輕人
    2022/08/25 09:18

    陳其邁2年拚4年 柯志恩批：高雄少的都是年輕人

    堤頂交流道下一站 洲子洋房價省一半
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播