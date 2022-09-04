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    藥師「國家隊」力挺 陳時中：提升公廁安全衛生而非僅限馬桶

    「2022陳時中競選市長藥界後援會」今成立，藥師「國家隊」團結力挺前防疫指揮官陳時中。（記者鄭名翔攝）

    「2022陳時中競選市長藥界後援會」今成立，藥師「國家隊」團結力挺前防疫指揮官陳時中。（記者鄭名翔攝）

    2022/09/04 17:13

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中的「藥界後援會」今成立，由中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜出任總會長；陳時中表示，過去防疫期間有藥師們義無反顧站出來，展現無私及專業力量，令人窩心，而未來自己也會以溝通協調的專長將市政做好，把每件市民的小事都當成市長的大事看待，例如公廁設免治馬桶政見，更重要的是提升公廁的安全與衛生，盼與中央、社會各界一同為市民謀福利。

    「2022陳時中競選市長藥界後援會」今成立，總會長黃金舜表示，陳時中過去在擔任防疫指揮官期間展現沈穩內斂態度，成功帶領大家防疫作戰，如今台北市正面臨人口嚴重流失達20多萬人的難關，需要陳時中這樣強而有力的領導者，為台北創造光榮未來，向台下的藥界人士喊話，昔日「國家隊」應站出來、團結力挺指揮官。

    陳時中致詞時表示，過去防疫期間，面臨分口罩、提供確診民眾送藥到府等問題，端賴藥師們義無反顧站出來，展現無私及專業力量為社會付出，令人深感窩心。

    陳時中指出，過去在擔任衛福部長期間，透過各種折衝協調完成增訂8部法律、修訂332條法規，此非易事但仍努力完成，未來將以自己專長的溝通協調力，一步步做好各項市政工作。

    陳時中強調，過去台北市政府常為一些小事而無法與中央合作，導致市政停滯，此對市政非常不利，自己未來必會加強與中央整合使建設走向正軌，讓世界看見台北、也使台北成為真正首都。

    陳時中說，現已提出成立國際事務局、內湖交通解方、加速都更、健全社會福利等政見，而近日提出的公共廁所裝設免治馬桶政策，並非僅著眼馬桶，而是放諸於公廁的安全及衛生，此為將市民的小事當作市長的大事，與社會賢達討論後促使政策更為精進，與中央、社會各界一同為市民謀福利。

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