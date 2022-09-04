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    屏縣鄉鎮市長94人參選 29歲的她擁碩士學位

    出身屏縣里港藍家望族的藍婉倩，是年底屏東縣鄉鎮市長選舉最年輕的參選人。（記者羅欣貞攝）

    出身屏縣里港藍家望族的藍婉倩，是年底屏東縣鄉鎮市長選舉最年輕的參選人。（記者羅欣貞攝）

    2022/09/04 15:27

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕年底地方公職人員選舉，屏東縣鄉鎮市長有94人競逐，最年輕的是參選里港鄉長的藍婉倩，今年29歲，擁有碩士學位與5年的金融界資歷，她希望透過參選改變地方選舉文化；下屆里港鄉長有3人參選，另2位是問鼎連任、40歲的徐國銘，還有43歲的陳姸安，3人均以無黨籍身份參選。

    出身里港藍家望族，藍婉倩表示，從小在里港長大，國小國中都在里港念書，高中念屏東女中，台南大學經營管理系畢業、中正大學企業管理所碩士，學成於金融界服務，已有5年企業金融資歷。

    談起參選緣由，藍婉倩指出，過去和人談起自己來自里港時，很多人的反應都是「里港？在哪？是東港嗎？離墾丁很近？」，每次總是花很多時間解釋地理位置，於是她想讓更多人認識里港。

    藍婉倩是里港藍家第15代，家族曾經出過里港鄉長，只是近年來都沒有藍家子孫參選鄉長，家人於是鼓勵他，平日關注社會議題的她思考良久，決定投入年底選戰。她表示，地方選舉多受派系、政黨等影響，她以素人之姿參選，盼改變選舉文化。

    里港郷今年也有另一位新人參選，為43歲的陳姸安，曾任立委莊瑞雄在里港、九如、高樹鄉的助理，她表示，自己是土生土長的里港女兒，她認為對鄉親的服務，要讓人找到得人、看得到人，受到莊瑞雄委員鼓勵決定參選，一定會全力以赴。

    爭取連任的里港鄉長徐國銘面對2位女將挑戰，他表示，就是努力做，把事情做到最好，讓鄉民選擇，對於其他參選人主打里港在地人，他認為，長年在里港工作、生活，里港早已經自己的家，就算曾經從外地遷來，還是能做得很好。

    曾任立委莊瑞雄助理的陳姸安將投入年底屏東縣里港鄉長選舉。（圖擷取自陳姸安臉書）

    曾任立委莊瑞雄助理的陳姸安將投入年底屏東縣里港鄉長選舉。（圖擷取自陳姸安臉書）

    尋求連任的屏東縣里港鄉長徐國銘。（圖擷取自徐國銘臉書）

    尋求連任的屏東縣里港鄉長徐國銘。（圖擷取自徐國銘臉書）

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