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    陳麗娜報准參選風波 高雄市黨部︰不可能將第2席婦保拱手讓人

    國民黨中央閃電報准原先宣布不連任的現任議員陳麗娜，繼續參選，讓初選過關的新人陳識明直呼「初選成了笑話」!（資料照）

    國民黨中央閃電報准原先宣布不連任的現任議員陳麗娜，繼續參選，讓初選過關的新人陳識明直呼「初選成了笑話」!（資料照）

    2022/09/04 15:17

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨中央閃電報准原先宣布不連任的現任議員陳麗娜，參選高雄市第十選區市議員，讓初選過關的新人陳識明直呼「初選成了笑話」!風波延燒2天後，高雄市黨部今天下午終於發出聲明，強調該選區國民黨不可能將第2席婦保拱手讓人，為了議會過半，黨部才同意陳麗娜報准參選。

    國民黨高雄市黨部指出，針對第十選區（前鎮、小港），國民黨同意陳麗娜報准參選，是以考量整體選情發展而決定，希望以「席次最大化、團結拚過半」的目標來努力，市黨部未來也會加強新人的輔選工作，希望第十選區4席全壘打、議會席次過半。

    市黨部表示，第十選區共有8席議員，其中有2席婦女保障名額，上屆國民黨在高雄市婦女保障全壘打，而此次在該選區，國民黨僅有曾麗燕一位女性登記參選，面對對手及其他小黨女性參選人來勢洶洶，國民黨不可能將第2席婦保拱手讓人。

    市黨部強調，考量國民黨整體議員選情發展、議會爭取過半席次，第十選區婦保名額成為關鍵少數，因此黨部同意陳麗娜議員報准參選。

    市黨部說，希望曾麗燕議長及陳麗娜議員兩位女性共同出戰，守住婦女保障名額關鍵席次，並由蔡武宏議員及新人陳識明，開拓年輕及中間選民票源。面臨選戰倒數計時，未來會加強蔡武宏與陳識明的各項輔選工作，希望共同團結努力，為第十選區搶下4席全壘打，年底議會才能拚過半。

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