18歲公民權首場座談台中舉行 吳怡農︰超黨派跨年齡層一起支持

18歲公民權首場座談會在台中舉行，，「壯闊台灣聯盟」發起人 吳怡農呼籲超黨派跨年齡層一起來支持。（記者歐素美攝）

2022/09/04 13:27

〔記者歐素美／台中報導〕「18歲公民權」修憲複決將在11月26日和九合一選舉同時舉行，「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農今與台中市議員周永鴻等在潭子區召開台中市第一場座談會，加強宣導推廣，吳怡農表示，從台中市出發別具意義，因台中市的18歲公民權支持度六都最低且無明確意見最高，強調修憲的門檻很高，需要超黨派及跨年齡層的支持；立委莊競程則呼籲國民黨及民眾黨不要「打假球」，要支持年輕人決定自己的未來及台灣的未來。

台中市議員周永鴻今天在潭子區召開18歲公民權座談會，出席者包含「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農、立委莊競程、前立委陳柏惟及市議員江肇國、蔡耀頡等。

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吳怡農表示，根據日前民調，18歲公民權修憲，支持且會投票的僅39.5%，距離通過門檻93萬票還差200萬票；高達53.3%的民眾不知道年底要舉辦18歲公民權的公民複決；50至59歲不支持率達49.4%最高；六都支持度台中僅42.4%持最低，且無明確意見15.3%最高；各黨支持者台灣進92.5%最高、民進黨73.6%，民眾黨40.4%及國民29.8意殿底。

吳怡農表示，修憲門檻非常高，從台中開始有另外一層意義，因為從民看調看出，在六都裡支持18歲公民權的，台中市在六都最低，也是最多尚未決定的人，這次共要965萬人投下同意票，修憲案才會過關，為了公平正義、年輕人參政，為了跟上世界潮流，希望年底除了里長、議員及市長選票外，還有這張非常重要的修憲複決案，請大家一定要領票並投下同意票。

他強調，18歲公民權需要超黨派及跨年齡的支持，但各政黨的支持者的支持度差很多，希望各黨呼籲支持者參與更多的溝通及說服，因為這是對的方向。

立委莊競程表示，在立法院修委員會討論18歲公民權的時候，整個過程國民黨都不參與，甚至提出其他案子來杯葛，對18歲公民權是個阻礙，後來因整個民意走向，國民黨才不得不在院會表決出來表決同意，通過4分之3的門檻，但在公民複決的民調，國民黨支持者只有29.8%支持這個案子，甚至60%以上的國民黨支持者不支持，民眾黨支持者的同意也很低。

他呼籲兩黨不要「打假球」，因為18歲公民權是讓18歲的年輕人在必需承擔成年人法律義務、刑法民法責任之外，給他公民的權利，讓他有機會決定自己的未來決定台灣的未來。

莊競程並強調，公民複決與公投不一樣，18歲就可以投公投，公投只要民眾擔任領銜人，連署通過就可成案，2018年公投才有10幾案影響投票的行為，公民複決完全不一樣，公民複決是20歲有投票權才可以投，要經立法院修委員會4分之3同意才能進入公民複決，不會有其他案子來干擾投票行為，國民黨稱公投綁大選會影響投票是不對的，公民複決不會影響投票，這次只有一個案子就是18歲公民權，拜託大家一定要支持。

陳柏惟說，18歲公民權後具有兩大意義，一個是修憲要通過900多萬票不容易，如果通過，台灣人贏，沒通過也贏，因為表示修憲門檻太高不合理，這場公民投票是台灣人的投票，不是為了某政黨，拜託大家一定要領公民票。

周永鴻表示，18歲公民權的座談會，今天是潭雅神的一場，更是台中市第一場，年底不是只有縣市長選舉，18歲公民權更是重中之重，因門檻要965萬票，再進步的政黨集結選票都不夠，需要跨黨派的支持，希望透過舉辦一場一場的座談會，讓市民朋友、年輕人及長輩了解年底有修憲複決的投票，這個很重要，關乎未來台灣民主政治發展長遠的基石，希望不同黨派朋友都能來支持18歲公民權。

18歲公民權座談會，立委莊競程則呼籲國民黨及民眾黨不要「打假球」，要支持年輕人決定自己的未來及台灣的未來。 （記者歐素美攝）

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