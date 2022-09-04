台南信賴台灣NICE連線出擊 為賴神劍指大位試啼聲

副總統賴清德的台南子弟兵選將群組成「信賴台灣NICE連線」，打分進合擊的選戰。（民眾提供）

2022/09/04 12:17

〔記者王俊忠／台南報導〕今年底九合一大選戰況激烈，出身台南的民進黨立委林俊憲、林宜瑾、郭國文將於5（明）日在林俊憲市區服務處召開記者會聯合推薦新營區李宗翰、善化區林志展、安南區王錦德、永康區朱正軒、黃肇輝、中西北區周嘉韋、南安平區呂維胤和東區蔡筱薇等市議員參選人，組成「信賴台灣 NICE連線」，象徵副總統賴清德子弟兵團結出擊、也為賴劍指總統大選試啼聲。

據了解，國內友「賴清德」者及賴清德的子弟兵選將，前陣子紛紛在各地街頭立起「信賴台灣」的文宣看板，以賴字結合台灣，塑造出信賴「賴清德與台灣」的雙重意涵。如今再以與「賴系、賴式」有諧音的「NICE」連線，作為團隊連線名稱，賴系人馬為賴清德抬轎的用意躍然紙上。

請繼續往下閱讀...

知情人士說，取名「NICE」隱含兩個主要意義，1.NICE是「賴式」諧音，即是秉持賴清德一步一腳印的精神，建設台南、繼而壯大台灣！2來是這8位議員參選人都是受到嚴格訓練的政治工作者，也受到賴清德的肯定，是值得信賴的NICE議員。

團隊人員認為，信賴台灣 NICE連線中，有力拚連任邁向4連霸、3連霸的議員，有尋求連任的議員、也有初試啼聲的政治新秀，從資深者到年輕一代成員都有，除象徵民主扎根需要傳承的重要意義，台灣民主自由更是要代代都有人守護，積極培育優秀人才，青、壯世代協力為台灣付出，守護台灣價值。

信賴台灣 NICE連線團隊也會秉持務實誠懇的「賴式」精神，堅持一步一腳印，提供最扎實的服務和問政政績，讓台南成為1座更進步、便利且友善友愛的文化之都。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法