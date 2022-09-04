陳時中公廁政見惹議 杜承哲大酸：換柯文哲做還要刷台北通
2022/09/04 13:42
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨日推出「免治馬桶」政策宣傳影片，引發各界熱議，杜承哲醫師對此臉書發文偷酸台北市長柯文哲，表示如果柯市長要搶去做，可能要刷台北通才能進去，並PO出柯文哲上任以來的政見與作為。
杜文哲醫師PO出1章截圖，截圖寫著「台北通、ivoting、能幹掉ubike的obike、口罩販賣機、行動派出所、四萬公宅、市場即時影像、熱區圍堵、冷區殲滅、精準疫調、同心圓掃描、焦土戰術、公車讓座鈴、南門市場神奇機台、鞦韆計時器、雞蛋儀表板、捷運行動辦公室。」
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杜承哲在貼文中表示，如果柯市長要做免治馬桶政策，他可能會作成AI大數據智慧免治馬桶，要刷台北通才能進去，而且會計時，並在未經市民同意下建立好大家的「棒賽」紀錄。
網友們看到貼文後紛紛留言「原來陳時中用心良苦，先把柯文哲想做的先搞掉」、「上廁所需要預約嗎？」、「他一定搶著做的啊，不過也一定會爛尾。」、「不是，可能要先ivoting 才能決定能不能進去」、「我支持免治馬桶…日本廁所幾乎都用免治馬桶了，不懂這個台灣怎麼沒有跟進？」、「還有一個︰北捷賣咖啡，還賣到虧錢」。