為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳時中公廁政見惹議 杜承哲大酸：換柯文哲做還要刷台北通

    杜承哲醫師發文酸柯文哲。（取自臉書）

    杜承哲醫師發文酸柯文哲。（取自臉書）

    2022/09/04 13:42

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨日推出「免治馬桶」政策宣傳影片，引發各界熱議，杜承哲醫師對此臉書發文偷酸台北市長柯文哲，表示如果柯市長要搶去做，可能要刷台北通才能進去，並PO出柯文哲上任以來的政見與作為。

    杜文哲醫師PO出1章截圖，截圖寫著「台北通、ivoting、能幹掉ubike的obike、口罩販賣機、行動派出所、四萬公宅、市場即時影像、熱區圍堵、冷區殲滅、精準疫調、同心圓掃描、焦土戰術、公車讓座鈴、南門市場神奇機台、鞦韆計時器、雞蛋儀表板、捷運行動辦公室。」

    杜承哲在貼文中表示，如果柯市長要做免治馬桶政策，他可能會作成AI大數據智慧免治馬桶，要刷台北通才能進去，而且會計時，並在未經市民同意下建立好大家的「棒賽」紀錄。

    網友們看到貼文後紛紛留言「原來陳時中用心良苦，先把柯文哲想做的先搞掉」、「上廁所需要預約嗎？」、「他一定搶著做的啊，不過也一定會爛尾。」、「不是，可能要先ivoting 才能決定能不能進去」、「我支持免治馬桶…日本廁所幾乎都用免治馬桶了，不懂這個台灣怎麼沒有跟進？」、「還有一個︰北捷賣咖啡，還賣到虧錢」。

    杜承哲醫師的臉書貼文。（圖擷取自臉書）

    杜承哲醫師的臉書貼文。（圖擷取自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藍營要陳時中為廁所「探頭」道歉 民進黨：只想鬥爭讓政見歪樓
    2022/09/04 11:47

    藍營要陳時中為廁所「探頭」道歉 民進黨：只想鬥爭讓政見歪樓
    與陳時中同台 蔡英文讚最會解決問題
    2022/09/04 10:40

    與陳時中同台 蔡英文讚最會解決問題

    開創被動收入！自住、收租兩相宜成置產首選
    免治馬桶政見挨批 陳時中：讓身體更清潔、舒服是市民權利
    2022/09/04 10:06

    免治馬桶政見挨批 陳時中：讓身體更清潔、舒服是市民權利
    出席活動議員簇擁！陳時中：民進黨就是團結 有些人只有一個人
    2022/09/03 20:59

    出席活動議員簇擁！陳時中：民進黨就是團結 有些人只有一個人

    「大築文滙」千坪核心地王．正附幼雙學區
    陳時中公廁政見影片惹議 黃珊珊：把妨礙祕密、性騷擾當有趣
    2022/09/03 19:29

    陳時中公廁政見影片惹議 黃珊珊：把妨礙祕密、性騷擾當有趣
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播