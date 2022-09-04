追討KMT不當黨產！黨產會明年預算5064萬

為深化民主及追討不當黨產，行政院黨產會明年度預算編列5064萬元。（資料照）

2022/09/04 09:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為深化民主及追討不當黨產，行政院黨產會明年度預算5064萬元，比111年度編列預算略減46萬元；另外，為借鑑外國清查及處理黨產經驗，鞏固我國民主發展，黨產會規劃明年赴歐洲國家考察不當黨產處理及轉型正義。

立法院於9月開議，各部會預算近日已送交國會，成立屆滿6周年的黨產會，明年度預算歲出部分5064萬元，其中包含一般行政費3868萬元、黨產處理業務1156萬元、第一預備金40萬元、出國考察經費42萬5000元。

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據黨產會規劃，明年赴歐洲考察各國處理不當黨產問題、推動轉型正義等議題，相關政府機構及民間組織的法制設計執行與經驗。

黨產會在預算書提及，政黨不當財產清查與相關後續返還國家之處理作為，係我國持續邁向政黨實質公平競爭、鞏固憲政民主制度，及深化法治精神等制度面與文化面發展的重要轉型正義工程之一。

黨產會指出，歐洲各國民主化歷史過程中，部份國家也有處理不當黨產的經驗，其法制規劃與實際執行經驗、學者專家就黨產及轉型正義相關議題的法學論述，各有不同特色值得我國予以參考，且各國在深化轉型正義與憲政民主精神的教育上，亦多有相當豐富的政府與民間推動經驗，值得我國借鏡。

此外，為鼓勵民眾檢舉政黨及附隨組織不當取得財產，黨產會依黨產條例第13條規定，明年度編列60萬元獎勵金；據統計，今年1月至6月期間，黨產會已接獲15件檢舉及陳情案，均依黨產條例及處理人民陳情案件要點情形分別處理。

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