與高中生談轉型正義及民主 蔡總統：台灣社會持續穩定往前走

總統蔡英文出席「總統與高中生面對面論壇」，聽取同學提案簡報，回答提問。（記者方賓照攝）

2022/09/03 20:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕《今周刊》今天舉辦「總統與高中生面對面論壇」，有學生關心轉型正義推動，以及與民主制度連結相關問題。總統蔡英文回應說，轉型正義最重要在於建構堅韌的民主機制，而民主制度是台灣最重要的部分，過程中大家都可以去思辯，做理性決定，台灣社會正一直持續穩定往前走。

蔡英文說，台灣能走到今天，是很多人共同努力，他們犧牲了青春、更好的生活，就是為了要成就台灣能夠從威權時代走到民主時代，也只有在民主時代，社會發展的基礎才會更穩固，甚至經濟發展也會更公平、更透明、更穩定，所以民主機制是台灣最重要的事情。

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蔡英文說，轉型正義到了今天，最重要在於要建構一個堅韌的民主機制，民主是台灣最重要的一件事，如果民主被摧毀，台灣要團結、要共同保衛國家的基礎也不存在了，而民主不是只有選舉，應該是在於辨識社會發生的事、言論，去思辯、做理性決定。

蔡英文認為，台灣社會還一直在演進，雖然看似吵吵鬧鬧，但還是穩定往前走，這必須大家一起參與，沒有哪個領導人說的一定是對的，或一定是錯的，總統也常挨罵被批評，所以在民主社會不會訴諸權威，每個人自己的辨識能力才是權威。

總統蔡英文出席「總統與高中生面對面論壇」。（記者方賓照攝）

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