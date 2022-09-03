謠言終結站》獲不起訴處分等於認證做票？專家：錯誤解讀

有民眾影射2020總統大選的開票直播異常為做票，並遭中選會提告，最後獲得不起訴處分。該民眾表示，這是「檢查官認證的做票」。法律專家則認為，該民眾對於不起訴書的內容解讀有誤。圖片為示意圖，與本文內容無關。（本報資料照）

2022/09/03 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上流傳一則消息與影片，宣稱有民眾發現2020年總統大選的電視開票直播，出現票數由多變少的異常情況。該民眾影射中選會做票，遭到中選會提告「侮辱公署罪」，最後檢察官予以不起訴處分。因此該民眾認為，這代表在2020年總統大選中，蔡英文總統得到的817萬票為做票結果。查核平台在諮詢專家之後，表示該民眾對於不起訴書的解讀有誤。

針對這則網路消息，《台灣事實查核中心》向台北地檢署與真理大學法律系教授吳景欽進行諮詢。台北地檢署表示，該民眾指出電視台開票直播異常為事實，再加上該民眾的言論與構成侮辱公署罪的要件不符，因此才做出不起訴處分。

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而吳景欽表示，根據大法官釋字第509號解釋，國家應給予人民言論自由最大限度之維護。因此檢察官在相關法條的適用上會採嚴格解釋，目前在實務上侮辱公署罪也已很少成立。然而，這不代表檢察官認同該民眾的所有說法。若該民眾以「檢察官認證」來強調自己言論的正確性，則是錯誤解讀不起訴書。

根據以上查證結果，檢察官予以不起訴處分，僅代表該民眾的行為並未構成侮辱公署罪，並非認同民眾所稱的「總統大選結果做票」。因此，網路消息為錯誤訊息。

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