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    基進24人搶攻議員 力拚「這二都」成立黨團

    台灣基進秘書長王興煥（中）說，對於今年在地方議會斬獲席次他感到樂觀，目標是力拚於高雄市、台南市議會都能成立黨團。（記者楊丞彧攝）

    台灣基進秘書長王興煥（中）說，對於今年在地方議會斬獲席次他感到樂觀，目標是力拚於高雄市、台南市議會都能成立黨團。（記者楊丞彧攝）

    2022/09/03 17:10

    〔記者楊丞彧／台北報導〕11月26日就要投票，第三勢力也期盼在這次選舉站穩腳步。台灣基進此次推出24位縣市議員參選人，祕書長王興煥今（3）日受訪說，對於今年在地方議會斬獲席次他感到樂觀，目標是力拚於高雄市、台南市議會都能成立黨團。

    2014年台灣基進前身「基進側翼」提名5位高雄市議員候選人；2018年台灣基進提名12位縣市議員候選人，其中，陳柏惟以1385票之差成為高雄市議員第七選區（三民區）落選頭；今年台灣基進則提名史上新高24位縣市議員參選人，其中，高雄市7位、台南市5位、台中市4位、宜蘭縣與嘉義市各2位；台北市、新北市、桃園市與屏東縣各提名1位。

    王興煥指出，現在離選舉還有一段時間，各項民調黨內也都參考並密切注意，對於今年在縣市議會斬獲席次感到「樂觀」。而基進是南部發跡的政黨，這次在高雄市、台南市也提名多位優秀參選人，因此目標是希望能在這兩市議會成立黨團（3席以上），在地方扎根。

    至於與其他政黨的競合，王興煥說，很多人以為基進「瓜分」民進黨選票，然而他強調，在上次選後的選民投票意向分析顯示，基進支持者其實更多來自於不投藍綠兩大黨的第三勢力選民，而這些選民本來就不會投民進黨，因此更需要像基進這樣的第三勢力政黨，爭取這些選票的支持。

    然而，台灣基進參選人之中，有李雨蓁、張博洋、吳欣岱、藍士博這些擁有全國知名度的人選，也有很多是較無政治背景的素人。對此，王興煥坦言，目前仍努力透過空戰與陸戰並進方式，讓24個選區的選民知道基進有提人選，期盼將過去耕耘的成果，挹注到今年的參選人身上。

    王興煥也提到，這次選舉氣氛迄今仍偏冷，議題多圍繞在花絮，更重要的議題如中國對台威脅或是中共20大即將召開等卻較少人提及，因此，基進將會以「習帝登基、台海警報」為題進行一系列活動，喚起民眾重視我國安危機。

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