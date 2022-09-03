蔡適應PO貼文談服役時光 向守衛台灣的國軍致敬

今天是九三軍人節，民進黨基隆市長參選人蔡適應今天臉書貼文，PO出昔日服役的生活照，向捍衛台灣的國軍致敬。（圖為民進黨基隆市長參選人蔡適應提供）

2022/09/03 17:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕今天是九三軍人節！民進黨基隆市長參選人蔡適應今日在臉書貼文，PO上當年服役期間的軍旅生活照，向國軍及捍衛過國土的勇士們致敬；蔡適應回憶說，當年考量家中經濟狀況，才報考指職軍官班、擔任砲兵軍官，卻也因此因緣際會，碰上1996年台海飛彈危機，在台灣危急時刻，成為守護台灣的一份子。他回想那段服役時光，蔡適應驕傲地說，他很榮幸當時自己是保衛台灣的熱血青年。

蔡適應提到，當時兩岸的情況緊張，金門馬祖的各個外島都做了戰前準備，他的部隊為了協防金門前線，整個連隊移防到金門，他當年是部隊的聯絡官，負責聯繫金門和台灣的武器、人員運補，往返金門和台灣間，每個人都能感受那股戰爭前夕的氛圍。

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蔡適應回憶起過去金門服役狀況，當時他和部隊住進金門的基地，在山洞掩體中，他和官兵們要克服潮濕陰暗的環境，還有全面管制休假、每日面對戰備任務，前線的阿兵哥們都承受了無比的壓力；現在回想起來，他要感謝當年一起服役的弟兄，大家互相扶持、渡過那段艱苦的歲月，他可以光榮的說，他和捍衛國家的英雄們、一起服役過！

今天是九三軍人節，民進黨基隆市長參選人蔡適應今天臉書貼文，PO出昔日服役的生活照，向捍衛台灣的國軍致敬。圖片中，蔡適應為後排左二。（圖為民進黨基隆市長參選人蔡適應提供）

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