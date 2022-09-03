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    翻轉南投！蔡培慧挺曾琮愷前進議會 合體綠營選將拚勝選

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左三），力挺曾琮愷（右三）競選縣議員，同黨縣議員廖梓佑（右二），南投市、草屯鎮、名間鄉長參選人賴燕雪（左二）、曾煌棊（左一）、陳翰立（右一）也到場展現大團結。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左三），力挺曾琮愷（右三）競選縣議員，同黨縣議員廖梓佑（右二），南投市、草屯鎮、名間鄉長參選人賴燕雪（左二）、曾煌棊（左一）、陳翰立（右一）也到場展現大團結。（記者劉濱銓攝）

    2022/09/03 17:00

    〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣議員第一選區參選人曾琮愷，今在南投市區成立競選總部，不僅南投縣長參選人蔡培慧站台，同黨各鄉鎮市長參選人也都到場，蔡培慧說，南投縣被國民黨誤了10多年，今年是改變的開始，希望民眾相挺，讓她能攜手和曾琮愷以及黨內優秀鄉鎮市長翻轉南投，促進經濟、就業、交通發展。

    曾琮愷今在南投市家樂福旁成立競選總部，會場還有充氣遊具、玩具釣魚池讓小朋友玩耍，猶如小型園遊會，同黨縣議員廖梓佑、南投、名間、草屯、集集的鄉鎮市長參選人賴燕雪、陳翰立、曾煌棊、陳昭煜也到場力挺，展現大團結氣勢，力拚年底翻轉南投。

    曾琮愷表示，從小與父母在外地生活，過年才會回鄉團圓，這是南投人的悲哀，未來他會與蔡培慧攜手改變南投，改善交通網，建立科技園區研發中心，讓青年回鄉，就近照顧父母，並盼選民支持民進黨的正派團隊，絕不能讓黑道勢力進入南投縣府。

    蔡培慧說，近年世界受疫情影響，曾琮愷有熱忱、行動力，過去就為台灣加入WHO奔走，凸顯服務台灣的心，希望鄉親能踴躍拉票，讓好的人才進入議會，為民服務。

    蔡也指出，國民黨誤了南投縣10多年、南投市也停滯4、50年，年底的選戰是南投改變的開始，當選後她會主動規畫捷運，從南投市南崗至中興、草屯、霧峰，以及烏日高鐵站，不會等台中市開進來。

    同時刺激經濟、創造工作機會，發展工業區，像中興新村就有中興大學進駐，未來是碩、博班的聚集地，帶來師生、行政人員等人才流，還有育成中心，協助民眾創業，解決過程中的疑難雜症。

    當選縣長會做實事，不會譁眾取寵去蓋塔建橋，過去的縣長、市長未能發展經營南投市的品牌，未來她會成立夏季蔬果品牌，透過加工提升農作產值，嘉惠農民收益，醫療也會引進醫學中心專科醫師資源，讓南投民眾獲得更好的醫療照護。

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左）到南投市站台輔選，與選民親切互動。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左）到南投市站台輔選，與選民親切互動。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣議員參選人曾琮愷（右二）成立競選總部，縣長參選人蔡培慧（左二）站台力挺，同黨南投市長參選人賴燕雪（左一）、縣議員廖梓佑（右一）也來相挺。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣議員參選人曾琮愷（右二）成立競選總部，縣長參選人蔡培慧（左二）站台力挺，同黨南投市長參選人賴燕雪（左一）、縣議員廖梓佑（右一）也來相挺。（記者劉濱銓攝）

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