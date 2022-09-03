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    《他還年輕》台中特映會 蔡其昌與好友吳晟相見歡

    文學紀錄片《他還年輕》今日在台中舉辦特映會，民進黨台中市長參選人蔡其昌到場向國民詩人吳晟獻花。（記者林旻臻攝）

    文學紀錄片《他還年輕》今日在台中舉辦特映會，民進黨台中市長參選人蔡其昌到場向國民詩人吳晟獻花。（記者林旻臻攝）

    2022/09/03 16:03

    〔記者林旻臻／台中報導〕立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今日出席文學紀錄片《他還年輕》台中特映會，蔡其昌表示，吳晟與他相識多年，兩人經歷過粉絲與偶像，社運夥伴及學校同事等身分轉變，但吳晟用真摯情感寫出最樸實的文字，這點未曾改變，從紀錄片當中能看見吳晟的文學歷程及台灣的歷史脈絡。

    「國民詩人」吳晟表示，他最近好像成為演藝人員，經常隨片登台，但坦言今天來台中最最開心，許多敬愛的文學朋友同聚一堂，而「永遠的文青」蔡其昌是他的多年好友，彼此屬性相近，熱愛文學，也很關心社會。吳晟強調，紀錄片重點並非他個人的文學歷程，而是趁這機會看看台灣這座島嶼，社會環境與政治發展與情況，有什麼值得大家省思與留意。

    蔡其昌致詞時說，他有許多頭銜，但其實最喜愛的稱號是「被政治耽誤的文青」，從他學生時期就是吳晟老師的粉絲，跟他吃飯就像是跟林志玲吃飯一樣。1980、90年代台灣社運蓬勃，致力於拆解過去的政治枷鎖，吳晟用創作與行動，表達對農民、民主的關心，兩人身分轉為夥伴，後來又同在靜宜大學教書。

    蔡其昌說，吳晟老師是他心目中最樸實的田園詩人，年齡增長但心態年輕，文字卻越來越精煉。詩一定有時代意義性，如果沒有從泥土長出來，也活不了多久，吳晟老師的詩作是從台灣土地生長，看他的詩作，也同樣是在看台灣這片土地、歷史的脈絡、先人的腳印。

    國民詩人吳晟出席文學紀錄片《他還年輕》台中特映會，強調紀錄片重點並非他個人的文學歷程，而是看看台灣社會環境與政治發展與情況，有什麼值得大家省思與留意。（記者林旻臻攝）

    國民詩人吳晟出席文學紀錄片《他還年輕》台中特映會，強調紀錄片重點並非他個人的文學歷程，而是看看台灣社會環境與政治發展與情況，有什麼值得大家省思與留意。（記者林旻臻攝）

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