東縣縱谷原鄉選舉激烈 煙硝味充斥、網攻不斷

余光雄挑戰延平鄉長，競選文宣「不好就換」煙硝味濃郁。（記者陳賢義攝）

2022/09/03 14:05

〔記者陳賢義／台東報導〕2022九合一選舉在即，台東縣縱谷原鄉「老將戰新枝」選情激烈，延平鄉長胡黃廣文尋求連任，前鄉公所托兒所長余光雄集結各方大老，實力不容小覷，競選文宣「不好就換」煙硝味濃郁；海端鄉長胡金至則挾現任優勢，連任之路看好，而捲土再戰的許耀光，4年中也累積不少人脈，另有立委伍麗華助理陳明光也登記迎戰，在年輕中間選民中獲得不少支持；至於國小主任退休的王晧暹，近年深耕部落，也獲得不少鄉民的認可。

除了鄉長部分，縣議員間的角力同樣激烈，尤其是海端鄉自5月起網路謠言漫罵聲就已攻擊不斷。至於延平鄉，現任議員古志成挾帶著現有資源優勢，無挑戰者，連任勢在必得。海端鄉議員部份，出身教師與公職的現任縣員張全馨嵐，親力親為的勤奮問政及親民態度，備受鄉民認可；另一參選人余秀芳曾於2012年議員補選後，對當選者張順成提起當選無效之訴，2014年2月順利遞補，實力不容小覷。至於江金香曾擔任前議員王清堅助理，近年在救國團擔任要職，也有一定的人脈實力。

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海端鄉選情緊繃，自5月起網路謠言漫罵聲就已攻擊不斷。王姓族人說，布農族最注重政治人物的形象，看人品、談吐、家庭，如果是那種一直罵人一直告人的，甚至家庭處不好的，沒有人會喜歡，因為這種人當上了也會罵人民告人民，家庭都處不好了還想政治人物。

余姓族人則說，時代不同了，現在都是看參選人平常跟鄉民的互動、到底會不會做事做為選擇的依據，其實網路的言語對真正在部落生活的人沒有太大的效果。

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