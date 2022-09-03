為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    東縣縱谷原鄉選舉激烈 煙硝味充斥、網攻不斷

    余光雄挑戰延平鄉長，競選文宣「不好就換」煙硝味濃郁。（記者陳賢義攝）

    余光雄挑戰延平鄉長，競選文宣「不好就換」煙硝味濃郁。（記者陳賢義攝）

    2022/09/03 14:05

    〔記者陳賢義／台東報導〕2022九合一選舉在即，台東縣縱谷原鄉「老將戰新枝」選情激烈，延平鄉長胡黃廣文尋求連任，前鄉公所托兒所長余光雄集結各方大老，實力不容小覷，競選文宣「不好就換」煙硝味濃郁；海端鄉長胡金至則挾現任優勢，連任之路看好，而捲土再戰的許耀光，4年中也累積不少人脈，另有立委伍麗華助理陳明光也登記迎戰，在年輕中間選民中獲得不少支持；至於國小主任退休的王晧暹，近年深耕部落，也獲得不少鄉民的認可。

    除了鄉長部分，縣議員間的角力同樣激烈，尤其是海端鄉自5月起網路謠言漫罵聲就已攻擊不斷。至於延平鄉，現任議員古志成挾帶著現有資源優勢，無挑戰者，連任勢在必得。海端鄉議員部份，出身教師與公職的現任縣員張全馨嵐，親力親為的勤奮問政及親民態度，備受鄉民認可；另一參選人余秀芳曾於2012年議員補選後，對當選者張順成提起當選無效之訴，2014年2月順利遞補，實力不容小覷。至於江金香曾擔任前議員王清堅助理，近年在救國團擔任要職，也有一定的人脈實力。

    海端鄉選情緊繃，自5月起網路謠言漫罵聲就已攻擊不斷。王姓族人說，布農族最注重政治人物的形象，看人品、談吐、家庭，如果是那種一直罵人一直告人的，甚至家庭處不好的，沒有人會喜歡，因為這種人當上了也會罵人民告人民，家庭都處不好了還想政治人物。

    余姓族人則說，時代不同了，現在都是看參選人平常跟鄉民的互動、到底會不會做事做為選擇的依據，其實網路的言語對真正在部落生活的人沒有太大的效果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台東3人角逐縣長 市長藍綠對決 61人搶30席議員
    2022/09/02 19:36

    台東3人角逐縣長 市長藍綠對決 61人搶30席議員
    馬英九率隊陪同 饒慶鈴登記競選連任台東縣長
    2022/09/02 17:14

    馬英九率隊陪同 饒慶鈴登記競選連任台東縣長

    國際團段再造科博名宅 磁吸高階自住菁英
    批饒慶鈴口掛「東漂」實為漂離台東 劉櫂豪：縣府要設青年局
    2022/09/02 12:53

    批饒慶鈴口掛「東漂」實為漂離台東 劉櫂豪：縣府要設青年局
    台東藍營團結喊「無縫接軌」 陳銘風登記參選台東市長
    2022/09/02 12:28

    台東藍營團結喊「無縫接軌」 陳銘風登記參選台東市長

    「大築文滙」千坪核心地王．正附幼雙學區
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播