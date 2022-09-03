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    中共軍演威嚇台灣 許宗力出席律師節大會籲捍衛自由民主

    全國聯合會3日舉辦律師節慶祝大會。（記者吳政峰攝）

    全國聯合會3日舉辦律師節慶祝大會。（記者吳政峰攝）

    2022/09/03 12:48

    〔記者吳政峰／台北報導〕全國律師聯合會3日舉辦「律師節慶祝大會」，受邀致詞的司法院院長許宗力提及中共近期密集軍演、威嚇台灣，讓他對維護我國民主憲政秩序產生危機感，呼籲律師及法律人挺身而出，捍衛得來不易的自由民主。

    許宗力表示，有感於對岸對我們的軍事演習，進而要武統台灣，讓他對於我國的自由民主憲政秩序的維護與深化，懷有極深的危機感，他希望全國律師朋友﹑法律人，要有危機意識，一起來捍衛得來不易的自由民主憲政秩序。

    許宗力強調，自由民主可能難產、可能衰退，也可能因政權易主而被消滅（例如香港），尤其處在一個其最高法院院長（中國）口口聲聲「堅決反對司法獨立」的鄰居，一心一意想要消滅我們的當下，相信所有法律人會特別有感。

    許宗力呼籲律師，政治立場可以有別，但務必請把自由民主憲政理念做為我們的共識，以各種可能的方式，表達對此理念的支持，讓其持續獲得維護與鞏固、茁壯與深化，而這一切，都將決定台灣自由民主的命運。

    許宗力說明，「自由的民主的憲政秩序」這個概念的提出，是釋字499號解釋參酌德國法所提出，相當於美國法所稱的憲政主義（Constitutionalism），其的內容包括人權保障、國家權力由下而上的民主制度、權力分立、依法行政、依法審判、司法獨立等等法律人大家耳熟能詳的理念，並已化為我們的生活方式。499號解釋並宣示自由民主憲政秩序是我國憲法基本精神、基本原則所在，並為修憲的界限。

    許解釋，他之所以要強調這一點，是因為我們固然已走在自由民主法治的常軌之上，但要知道，自由民主法治不是從天而降，在台灣，它是經歷漫長民主轉型，在一代代前輩，其中有許多律師前輩犧牲自由，甚至家人性命，無止境奮鬥，好不容易才爭取得來的成果

    另外，首屆全國律師聯合會去年元旦上路，許宗力感謝理事長陳彥希帶領團隊制定律師執業制度、全律會組織章程，展現律師自律自制的精神，而司法院除了已通過「憲法訴訟法」及「國民法官法」，也將持續推動「金字塔訴訟制度」。

    他表示，「金字塔訴訟制度」是踏入司法改革的深水區，但如果司法資源未能得到合理分配，再怎樣增加法官人力，也不能徹底解決過勞的司法問題，人民的訟累也相對應的未能得到合理的減輕，所以司法院亟需律師界的支持，共同實現更能保障人民權益的司法。總統蔡英文致詞時則感謝律師界對司法改革的貢獻。

    全國聯合會3日舉辦律師節慶祝大會。（記者吳政峰攝）

    全國聯合會3日舉辦律師節慶祝大會。（記者吳政峰攝）

    全國律師聯合會理事長陳彥希。（記者吳政峰攝）

    全國律師聯合會理事長陳彥希。（記者吳政峰攝）

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