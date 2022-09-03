陳時中推體貼公廁 7200個馬桶全換免治

民進黨台北市長參選人陳時中今（3）天記者室開箱，舉行首場記者會「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」，團隊幹部搶先合影。 （記者何玉華攝）

2022/09/03 10:29

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今（3）天舉行 「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會，提出未來的公廁除了基本配備衛生紙之外，將把台北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙「3寶」；陳時中表示，從公衛角度有很多方法可以克服清潔衛生問題，重要的是心態，看起來雖然是一件小事，「代表的是我們的細心跟體貼」。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤說明，台北市目前列管的公廁中，男廁2758座、女廁2871座、無障礙廁所702座、親子廁所236座、性別友善廁所412座，市府所轄共3673座；其中，小便斗、蹲式馬桶、坐式馬桶總計共近2萬3000間廁間，坐式馬桶約1萬4300個，以列管總數公私各半估計，推估約7200個馬桶，未來將全面汰換成免治馬桶。

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吳思瑤表示，公廁從最早期的僅要求不髒、不臭，進階到安全、明亮，現在要從管理的思維變成服務的思維，讓舒適程度升級；清潔、噴嘴消毒等部分都會有更多的公私協力合作。經費的部分，經過訪價，目前國產平均一座價格約6000元，加上公私協力，都在市府預算可負擔的規模。

陳時中指出，從東京的經驗，看到上廁所是一種舒適和幸福的事，清潔身體、促進健康，並提昇城市生活的體驗及體貼國內外的訪賓。這看起來是一件小事，實際上是大事，也「代表我們的細心跟體貼」；每個人出國回來，對城市留下的印象如清不清潔？進不進步？廁所是很重要的指標，因此要讓世界看到台北的進步就從廁所開始。

對於衛生跟清潔的質疑，陳時中表示，一個進步的城市除了先進的設備，管理跟保養也是很重要的事，從他過去擔任牙醫師使用的噴水設備經驗中，都已有逆水閥設計，可以避免髒水逆流，加上各種公衛的作法，願不願意做的心態更重要。（10:57更新，記者會後全文更新）

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