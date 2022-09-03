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    漁電共生工程涉弊10萬元交保 布袋鎮長陳鳳梅：絕無不法

    布袋鎮長陳鳳梅捲入漁電共生回填事業廢棄物案，強調自己清白絕無不法。（資料照）

    布袋鎮長陳鳳梅捲入漁電共生回填事業廢棄物案，強調自己清白絕無不法。（資料照）

    2022/09/03 10:17

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕檢調偵辦漁電共生回填事業廢棄物案，昨天搜索布袋鎮公所及布袋鎮長陳鳳梅住家，並帶回陳鳳梅偵查，經漏夜訊問，於今凌晨1點多裁示以10萬元交保候傳，對此陳鳳梅發表聲明強調，經初步調查其個人並無不法之處，會全力配合檢方調查。

    陳鳳梅聲明指出，檢調單位從上午7時搜索住家與鎮公所並傳喚相關人等，並清查她所有帳戶等金流資料，她從頭到尾配合檢察官辦案，經調查詢問後，檢察官願意相信她並無與該不肖廠商有任何往來，同時證據也證明金流乾淨並無不法之處。

    聲明又說，因本案尚有他人未到案說明，所以於長達13小時的偵查作為後，於今日1點多裁示以「10萬元」交保候傳。

    陳鳳梅表示，藉此機會再次重申本人絕不容許任何人利用近來漁塭發展太陽能之漁電共生工程趁機回填廢棄物，本案該不肖廠商這種破環布袋環境的行為經由嘉義縣環保局告知公所後，布袋鎮公所即配合縣府加強督促該案進場之土方成分，並要求該廠商迅速清理廢棄物，過程中，雖然涉及諸多行政與公文往返流程，但她本人與布袋鎮公所絕對全力配合檢察官繼續調查。

    陳鳳梅最後感謝檢方能強力執行調查這類不法行為，協助守護環境，但也對事件造成外界紛擾，讓大家憂心與關心感到十分抱歉，她保證從政30餘年來一本初心清廉自持，請大家能繼續相信她。

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