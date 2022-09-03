籲年底參選人簽「不投降承諾書」 台派團體：曹興誠認同

台獨聯盟秘書長何浩明表示，曹興誠對他們民間社團發起的行動表示認同。（資料照）

2022/09/03 10:01

〔記者李欣芳／台北報導〕年底九合一選舉有高達1萬9825人完成競選登記，面對兩岸局勢日益嚴峻，台派民間團體串連將在下週一召開國際記者會，強烈呼籲年底所有參選人簽署「捍衛台灣 絕不投降」承諾書，向國際間昭告台灣面對中國的威脅，如同烏克蘭一樣，宣示團結抵抗俄羅斯的入侵的堅定決心，拒絕投降。

台獨聯盟秘書長何浩明接受本報訪問表示，這項行動邀請前聯電董事長曹興誠共同參與，不過因曹興誠下週一當天不克出席，將交由他們主辦單位代為宣讀發言條，曹興誠對他們民間社團發起的這項行動表示認同。

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包括台獨聯盟主席陳南天、長老教會牧師林偉聯、台灣安保協會副秘書長何澄輝、台灣制憲基金會副執行長宋承恩、台灣黑熊學院學者沈伯洋、台教會學者陳俐甫等人下週一上午九時半將在台大校友會館共同舉辦國際記者會，呼籲年底選舉所有登記參選者簽署「捍衛台灣 絕不投降」承諾書（簡稱「不投降承諾書」），並公布後續計畫。

主辦單位表示，公投護台灣聯盟執行長羅宜與曹興誠皆受邀出席，因故無法前來，將以發言稿代替。

何浩明表示，烏克蘭面對俄羅斯的入侵，烏克蘭總統澤倫斯基等領導階層宣示堅定抵抗侵略，絕不投降，他們因此也呼籲台灣九合一選舉所有參選人簽署不投降承諾書。

何浩明說，未來將透過各種方式促使所有參選人都簽署這份承諾書，包括目前正研議以網路簽署的方式，以便於讓參選人上網簽署，選民同時也可藉這個機會了解有哪些參選人是否明確表態，以及是否簽署承諾書。

（記者李欣芳攝）台獨聯盟主席陳南天等台派民間團體幹部下週一將召開國際記者會，強烈呼籲年底所有參選人簽署「捍衛台灣 絕不投降」承諾書。圖為本報資料照。

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