多次為台發聲！吐瓦魯國總理訪問團抵台 將與蔡英文會面

我國太平洋友邦吐瓦魯國總理拿塔諾（Kausea Natano）（右）伉儷應我國政府邀請，清晨率團搭機抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮（左）前往桃園機場接機，表達我國對吐國訪問團的誠摯歡迎。（記者朱沛雄攝）

2022/09/03 07:17

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕我國太平洋友邦吐瓦魯國總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷應我國政府邀請，清晨率團搭機抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮前往桃園機場接機，表達我國對吐國訪問團的誠摯歡迎。

拿塔諾總理此行為2019年上任以來首度訪台，加上今年9月適逢兩國建交43週年，意義重大；此次訪團成員包括公共工程、基礎建設及環境部長田互魯（Ampelosa Manoa Tehulu）、地方政府暨農業部長提阿法（Saaga Talu Teafa）、漁業暨商業部長陶希（Kitiona Tausi）及政府秘書長塔普加（Tapugao Falefou）等人。

請繼續往下閱讀...

外交部表示，為展現我國對訪團的禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待拿塔諾總理伉儷訪問團成員，外交部長吳釗燮也將設宴款待，雙方將會晤討論如何持續深化雙邊合作，並就區域情勢、氣候變遷等共同關切議題深入交換意見。

此外，拿塔諾總理此行將與外交部吳部長簽署「中華民國（台灣）與吐瓦魯國重申外交關係聯合公報」，並分別與內政部及海洋委員會代表簽署「中華民國（台灣）與吐瓦魯國警政合作協定」及「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府海巡合作協定」，在既有堅實基礎上持續深化兩國邦誼，並強化雙方在警務及海巡領域的合作。

外交部指出，拿塔諾總理上任以來，多次在國際場域發言力挺台灣，全力協助我國推動參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），是堅定支持台灣的重要盟友。而我國與吐國長期在農業、醫療衛生、教育、文化、潔淨能源及資通訊等領域密切合作，獲得吐國朝野及人民的歡迎及肯定，台吐邦誼緊密友好。

我國太平洋友邦吐瓦魯國總理拿塔諾（Kausea Natano）（前排左二）伉儷應我國政府邀請，清晨率團搭機抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮（前排右三）前往桃園機場接機，表達我國對吐國訪問團的誠摯歡迎。（記者朱沛雄攝）

我國太平洋友邦吐瓦魯國總理拿塔諾（Kausea Natano）（左三）伉儷應我國政府邀請，清晨率團搭機抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮（右四）前往桃園機場接機，表達我國對吐國訪問團的誠摯歡迎。（記者朱沛雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法