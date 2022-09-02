捷克論壇演說 吳釗燮：面對中國威脅台灣不姑息、不怯戰

外交部長吳釗燮。（外交部提供）

2022/09/02 23:06

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今晚（2日）表示，外交部長吳釗燮應邀以視訊方式參加捷克「公元兩千論壇」（Forum 2000）第26屆大會，於「烏克蘭遭入侵後之台灣防衛」（Defending Taiwan after The Invasion of Ukraine）討論會中發表演說，強調我國捍衛主權及自由民主的決心，呼籲全球民主國家團結對抗威權主義的擴張。

「公元兩千論壇」本屆大會主題為「民主迫切的危機？吾人應如何應處？」（Democracy’s Clear and Present Danger? How Do We Respond?），主要聚焦烏克蘭局勢發展，探討民主在充滿挑戰的環境中，如何更彈性因應。總統蔡英文也應邀於大會閉幕式中以「因應民主明確及即時的危險：未來應處之道」為題預錄影片致詞。

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吳釗燮於演說中，首先感謝七大工業國組織（G7）及歐盟（EU）等民主夥伴在中國軍演後，立即就台海和平穩定表達強烈關切及支持，強調同處對抗威權擴張主義的前線，台灣人民對烏克蘭遭受俄羅斯非法入侵感同身受，並加入國際社會共同制裁俄羅斯行動，同時透過各種管道大力援助烏克蘭；台灣人民對烏克蘭軍民英勇抗敵的堅定意志深為感佩，也將堅持台灣捍衛自由及保家衛國的決心。

吳釗燮強調，俄羅斯的入侵告訴世人，如果沒有足夠的軍事力量將無法嚇阻獨裁者，台灣將持續發展不對稱戰力，強化自我防衛能力。

吳釗燮指出，中國頻繁派遣機艦跨越台海中線及侵入我國防空識別區、發動假訊息及網路資訊戰等「灰色地帶」戰爭，並以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，進行前所未有的大規模軍事演習及挑釁行動，破壞台海現狀，持續製造常態化侵擾，其最終目的在侵吞台灣。

吳釗燮強調，中國野心非僅止於台灣，而是成為世界霸權，全球愛好自由的夥伴因為應該團結合作，明確向獨裁政權表達捍衛自由民主價值及生活方式的決心。吳釗燮引述美國開國元勳華盛頓總統名言：「維持和平最有效的方法之一，就是為戰爭做好準備」，堅信透過團結合作，自由必能戰勝獨裁。

吳釗燮也回應有關俄羅斯入侵烏克蘭後，中國整體實力及其對台威脅程度相關提問，他指出，中國經濟情勢面臨嚴峻挑戰，其他如房市危機及堅持清零等極具爭議的防疫政策，均已衝擊中國經濟表現。

吳釗燮表示，即使面對中國威脅，台灣不姑息、不怯戰，堅定自我防衛的決心，並感謝民主夥伴支持台灣國際參與及我方推動參與CPTPP；強調中國野心絕不僅限於台海，威權擴張行徑已昭然若揭，呼應全球團結共建民主韌性，共同嚇阻維權擴張主義。

外交部表示，同場與會講者另讚許台灣大力援助烏克蘭彰顯國際團結，並肯定台灣防疫表現及在公衛醫療上的貢獻，支持台灣參與WHO、ICAO、INTERPOL等國際組織。與會者也認為美國與歐洲可扮演更積極角色，呼籲切勿天真對待中國侵略野心，台海現狀任何時候均不得以任何理由破壞，面對中國擴張威脅，國際民主夥伴應團結一致共同抵禦。

「公元兩千論壇」由捷克前總統哈維爾（Václav Havel）倡議成立，自1996年首辦以來，不僅成為全球重要民主領袖意見交流平台，也見證台灣與捷克脫離威權主義陰影，蛻變成充滿生命力的民主國家。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）、參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）等重量級貴賓均應邀出席致詞。

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