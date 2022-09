捷克論壇演說 吳釗燮：面對中國威脅台灣不姑息、不怯戰

外交部長吳釗燮。(外交部提供)

2022/09/02 23:06

〔記者楊丞彧/台北報導〕外交部今晚(2日)表示,外交部長吳釗燮應邀以視訊方式參加捷克「公元兩千論壇」(Forum 2000)第26屆大會,於「烏克蘭遭入侵後之台灣防衛」(Defending Taiwan after The Invasion of Ukraine)討論會中發表演說,強調我國捍衛主權及自由民主的決心,呼籲全球民主國家團結對抗威權主義的擴張。

「公元兩千論壇」本屆大會主題為「民主迫切的危機?吾人應如何應處?」(Democracy’s Clear and Present Danger? How Do We Respond?),主要聚焦烏克蘭局勢發展,探討民主在充滿挑戰的環境中,如何更彈性因應。總統蔡英文也應邀於大會閉幕式中以「因應民主明確及即時的危險:未來應處之道」為題預錄影片致詞。

吳釗燮於演說中,首先感謝七大工業國組織(G7)及歐盟(EU)等民主夥伴在中國軍演後,立即就台海和平穩定表達強烈關切及支持,強調同處對抗威權擴張主義的前線,台灣人民對烏克蘭遭受俄羅斯非法入侵感同身受,並加入國際社會共同制裁俄羅斯行動,同時透過各種管道大力援助烏克蘭;台灣人民對烏克蘭軍民英勇抗敵的堅定意志深為感佩,也將堅持台灣捍衛自由及保家衛國的決心。

吳釗燮強調,俄羅斯的入侵告訴世人,如果沒有足夠的軍事力量將無法嚇阻獨裁者,台灣將持續發展不對稱戰力,強化自我防衛能力。

吳釗燮指出,中國頻繁派遣機艦跨越台海中線及侵入我國防空識別區、發動假訊息及網路資訊戰等「灰色地帶」戰爭,並以美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台為藉口,進行前所未有的大規模軍事演習及挑釁行動,破壞台海現狀,持續製造常態化侵擾,其最終目的在侵吞台灣。

吳釗燮強調,中國野心非僅止於台灣,而是成為世界霸權,全球愛好自由的夥伴因為應該團結合作,明確向獨裁政權表達捍衛自由民主價值及生活方式的決心。吳釗燮引述美國開國元勳華盛頓總統名言:「維持和平最有效的方法之一,就是為戰爭做好準備」,堅信透過團結合作,自由必能戰勝獨裁。

吳釗燮也回應有關俄羅斯入侵烏克蘭後,中國整體實力及其對台威脅程度相關提問,他指出,中國經濟情勢面臨嚴峻挑戰,其他如房市危機及堅持清零等極具爭議的防疫政策,均已衝擊中國經濟表現。

吳釗燮表示,即使面對中國威脅,台灣不姑息、不怯戰,堅定自我防衛的決心,並感謝民主夥伴支持台灣國際參與及我方推動參與CPTPP;強調中國野心絕不僅限於台海,威權擴張行徑已昭然若揭,呼應全球團結共建民主韌性,共同嚇阻維權擴張主義。

外交部表示,同場與會講者另讚許台灣大力援助烏克蘭彰顯國際團結,並肯定台灣防疫表現及在公衛醫療上的貢獻,支持台灣參與WHO、ICAO、INTERPOL等國際組織。與會者也認為美國與歐洲可扮演更積極角色,呼籲切勿天真對待中國侵略野心,台海現狀任何時候均不得以任何理由破壞,面對中國擴張威脅,國際民主夥伴應團結一致共同抵禦。

「公元兩千論壇」由捷克前總統哈維爾(Václav Havel)倡議成立,自1996年首辦以來,不僅成為全球重要民主領袖意見交流平台,也見證台灣與捷克脫離威權主義陰影,蛻變成充滿生命力的民主國家。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)、捷克總理費亞拉(Petr Fiala)、參議長韋德齊(Miloš Vystrčil)及外交部長利帕夫斯基(Jan Lipavský)等重量級貴賓均應邀出席致詞。

