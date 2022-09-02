台中市長參選人+1 地方媽媽捧150萬現金登記

台中市出現第3位市長參選人，素人陳美妃捧150萬現金登記，想推動教育及交通建設等改革。（記者蘇孟娟攝）

2022/09/02 17:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長選舉登記今天最後一天，今天出現第3個參選人，51歲素人陳美妃捧著150萬元現金登記。育有3個子女的陳美妃是家庭主婦，她以自己育兒經驗，想推動教育及交通建設等改革，思考近兩個月後決定參選台中市長，雖沒有政黨奧援，她說，這也將會是她最大的優勢，因為她最沒有包袱。

台中市長、市議員登記最後一天，市長選舉部分，蔡其昌選在登記第一天搶頭香登記，尋求連任的盧秀燕則選在最後一天「壓軸」，今天上午由競選總部7名總幹事代為登記。

請繼續往下閱讀...

不料，盧秀燕不是真正壓軸登記，藍軍完成登記離開後，素人陳美妃捧著150萬元現金出現市長登記區，表明要參選市長，引起矚目，選委會出動點鈔機點算選舉保證金。

無黨籍參選的陳美妃說，多年來她是全職家庭主婦，陪伴子女成長的過程中看到不少教育僵化制度影響學子求學；而台中市交通建設如路口號誌設計不良，均造成民眾交通不便。她雖然從未有過從政經驗，仍決定挺身投入市長選戰，她說，雖是無黨參選，但也會是3人中最沒有政治包袱的參選人。

不過，參選市長須繳交150萬選舉保證金，親友對她的決定是否支持？陳美妃說，自己有經濟資源，她只要想好下定決心就會去做，她不會在意別人的意見，未來希望能有服務小市民的機會。

素人陳美妃捧150萬現金登記參選台中市長。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法