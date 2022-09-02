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    首頁　>　政治

    王進士、葉壽山等人陪同 周佳琪登記參選屏東市長

    屏東市長參選人周佳琪由前市長王進士、縣長參選人蘇清泉、前市長葉壽山（左起）等人陪同登記參選。（記者葉永騫攝）

    屏東市長參選人周佳琪由前市長王進士、縣長參選人蘇清泉、前市長葉壽山（左起）等人陪同登記參選。（記者葉永騫攝）

    2022/09/02 18:59

    〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨屏東市長參選人周佳琪今天在前市長王進士、葉壽山等人陪同下完成參選登記，周佳琪說，她每天勤跑基層，傾聽市民的聲音，吸取前人經驗，以轉化為新世代新思維來發展屏東市。

    國民黨新世代徵召參選屏東市長的周佳琪今天登記，屏東市前市長王進士、葉壽山、國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝、黃復興黨部主委朱永元、屏東縣長參選人蘇清泉、縣議員唐玉琴、陳揚等人陪同登記，場面浩大。

    周佳琪說，將為屏東市創造就業與商機，要讓市民能夠過有品質的好生活。尤其是屏東縣低薪失業的現象，年輕人找不到好的工作機會。隨著疫情舒緩，台商回流，台灣產業結構發生變化，屏東市也來到一個關鍵時刻，要掌握這個契機，發展產業與觀光，創造就業，為城市升級。

    周佳琪一行人完成登記後，隨後到市公所2樓的市長室拜會，代理市長程清水以冠軍咖啡款待周佳琪，預祝她高票當選。這場拜會，也出現了難得一見的畫面，屏東市的3位市長王進士、葉壽山、程清水，與市長參選人周佳琪同框，王進士與葉壽山說，要給新世代的周佳琪一個機會，也給屏東市未來一個機會。

    國民黨屏東市長參選人周佳琪登記參選。（記者葉永騫攝）

    國民黨屏東市長參選人周佳琪登記參選。（記者葉永騫攝）

    國民黨屏東市長參選人周佳琪由兩名前屏東市長王進士（左4）、葉壽山（右4）、縣長參選人蘇清泉（左5）陪同完成參選登記。（記者葉永騫攝）

    國民黨屏東市長參選人周佳琪由兩名前屏東市長王進士（左4）、葉壽山（右4）、縣長參選人蘇清泉（左5）陪同完成參選登記。（記者葉永騫攝）

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