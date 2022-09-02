黃敏惠登記拚連任 台灣基進質疑「不敢向中國說不」

尋求連任的國民黨嘉義市長黃敏惠率領支持者前往市選委會登記，台灣基進黨在隔街抗議。（記者丁偉杰攝）

2022/09/02 13:56

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕尋求連任的國民黨嘉義市長黃敏惠今天上午由大批支持者陪同到市選委會登記，黃一行人步行至選委會前，台灣基進黨嘉市東區議員參選人翁渙瑤、西區議員參選人洪瑋庭等人，隔街向黃敏惠喊話，質問「國民黨副主席夏立言執意率團訪中到底談什麼？黃敏惠身為第一副主席是否知情？嘉市為民主聖地，身為市長的黃敏惠更要向中國以及國民黨，表達嘉義市民的民主意識，大聲說不！」

對此黃敏惠回應說，民主聖地對多元聲音包容、尊重，對於夏立言率團訪中一事，她已公開說過多次；選舉一到，有許多抹黑、抹紅，這種奧步嘉市超級市民大家都很了解，她尊重每個人意見，但是嘉義一定要不止步往前走及超越，才是市民期待。

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今天上午，翁渙瑤、洪瑋庭與台灣基進黨嘉義黨部成員手持「不要拜習帝」、「反中又訪中，黃市長怎麼說？」、「抗中保台第一線，黃市長站哪邊？」、「中國這一題黃市長怎麼答？」等手舉牌，站在博東路市選委會對街，向黃敏惠一行人喊話，警方以人牆圍住基進黨抗議人群，以防爆發衝突，翁渙瑤站上鋁梯，高聲表達訴求。

翁渙瑤說，黃敏惠身為國民黨第一副主席，應清楚夏立言率團訪中一事，質疑夏到中國是募款？還是通敵？絕不是關心台商及台生而已；面對中國屢屢的文攻武嚇，嘉市民主意識高，從歷次選舉中嘉義人都大聲說出我們是台灣的立場，黃敏惠身為市長必須說清楚講明白，更要向中國以及國民黨，表達嘉義市民的意識，大聲說不！

洪瑋庭抨擊，當黃敏惠才說完夏立言此時訪中不合適，隔天國民黨全代會立刻就反轉這個說法，黨主席朱立倫帶領包括黃敏惠等縣市長參選人一字排開，可說是全黨都幫夏立言訪中行來背書，國民黨一下嘴上說反共，一下又用行動來舔共，可見國民黨根本在騙票！

洪瑋庭質疑，黃敏惠說在中國軍演之際此次夏立言訪中不合適，難道國民黨還有下一次？這次選舉，黃敏惠應說清楚講明白，國民黨對台灣到底是何心態？

台灣基進黨嘉市東區議員參選人翁渙瑤（圖上方）、西區議員參選人洪瑋庭（右）等人，隔街向欲到市選委會登記尋求連任的國民黨嘉義市長黃敏惠喊話。（記者丁偉杰攝）

警方以人牆圍住基進黨抗議人群，翁渙瑤站上鋁梯，高聲表達訴求。（記者丁偉杰攝）

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