批饒慶鈴口掛「東漂」實為漂離台東 劉櫂豪：縣府要設青年局

台東縣長參選人劉櫂豪承諾當選後將在縣府成立青年局。（記者黃明堂攝）

2022/09/02 12:53

〔記者黃明堂／台東報導〕劉櫂豪參選台東縣長選舉，提出新台東縣府要成立「青年局」專責處理青年事務，協助青年解決就業、居住、成家、育兒、創業等問題，鼓勵年輕人參與公共事務。

劉櫂豪指出，台東面臨青年外流的危機，饒慶鈴最常掛在嘴邊的「東漂」，其實是漂離台東，她主政下的2019至2021年，台東人口是流失中的，遷出的人口比遷入的人口多2574人。青年人最關心的住宅問題，饒慶鈴4年社宅掛0。

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劉櫂豪指饒任期將屆，才想到要設立非正式機關的青年發展委員會，但攤開規章內容，只有建議權的青年委員開會發言要保密，沒有專責執行人員和經費，每半年開一次會，決議事項也只能作為縣府官員參考，這樣的做法真的是重視青年議題嗎？

劉櫂豪說明，新台東縣府將成立「青年局」，以實際行動重視青年議題。首先青年局是正式機關，編列經費與人力，隨時可與各單位協調溝通，不用半年才一次開會「建議」。

劉允公開徵才遴選青年局局長，拔擢年輕人。最後，青年局致力協助青年面對就業、住屋、成家、育兒、創業等問題。新台東縣府將提供暑期實習、創業基金補助、推動新創青年社宅，並鼓勵年輕人參與公共事務。

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