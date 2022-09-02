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    稱柯文哲爆粗口有道理 蔣萬安酸：陳時中的公開透明是封存30年

    國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安新會期報到。（記者王藝菘攝）

    國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安新會期報到。（記者王藝菘攝）

    2022/09/02 11:46

    〔記者王千豪／台北報導〕國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安今（2日）赴立法院報到，被問及對民進黨台北市長參選人陳時中要求公開大巨蛋檔案，遭台北市長柯文哲怒嗆是「屁話連篇」的看法，蔣萬安答說，柯的談話雖有一點粗，但也算有道理，因為大巨蛋的檔案也都公開，反倒是陳時中疫苗採購合約要封存30年，酸公開透明就是黑箱封存30年。

    立法院第十屆第六會期昨開始報到，蔣萬安今早到立法院報到，並於報到前接受媒體聯訪。對柯文哲因陳時中要求公開大巨蛋檔案爆粗口，蔣萬安說，昨天他有看到柯文哲的談話，雖然有一點粗，但也算有道理，因為大巨蛋的檔案也都公開，反倒是陳時中對於疫苗採購合約的資料要封存30年，並酸陳時中說，公開透明就是黑箱封存30年。

    對於新會期的目標，蔣萬安說，新會期是預算會期，除了會看緊民眾的荷包外，也會推動親職假，讓勞工朋友不僅能兼顧工作，也可以有照顧幼兒的權力。他也提及，將提出「外役監條例 」的修法，修改收容人遴選條件，不讓憾事再發生；另還有「警械使用條例」的修法，讓警察執法時無後顧之憂。

    針對藍營內部對我軍擊毀無人機有不同看法，蔣萬安答說，捍衛領空，絕對是他們堅定的立場，國軍依照相關的規範，也應該有所作為。他認為，共軍這樣子的侵擾是沒有必要，也只會增加兩岸之間的緊張情勢，呼籲對岸要有所節制。

    媒體問及是否尋求親民黨主席宋楚瑜的支持，蔣萬安僅說，宋楚瑜強調要看政見，他已提出育兒生養、都市更新、城市運動等政見，將來也會固定每週端出牛肉，希望為台北市擘畫更好願景，並未正面回應。

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