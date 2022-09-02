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    16字姓名登記參選槓「口交惡徒」 中選會淡定回應

    小商人在臉書上張貼他推舉的嘉義市議員參選人政見及樣貌。（取自小商人臉書）

    小商人在臉書上張貼他推舉的嘉義市議員參選人政見及樣貌。（取自小商人臉書）

    2022/09/02 11:33

    〔記者吳書緯／台北報導〕網路名人小商人找網路直播主改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」昨天登記參選嘉義市議員，意圖透過選務人員開票唱票，唸出支持性專區的政見，以及疑涉性侵嫌疑人姓名諧音。對此，中選會今回應，候選人姓名並非選務執掌範圍，但中選會「會依法辦好選務」。

    嘉義市選委會昨說明，一名男子昨為一位名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的女性登記參選嘉義市議員，而姓名確實為真名，至於詳細政見將於公告時一併公布。

    網路聞人「Gtokevin小商人」昨在社群網站發文稱，找了網紅「Molly 翎熹」改名參選嘉義市議員，並說「花12萬台票聽唱票人員喊『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，便宜啦。」他要讓大家都能合法大聲的講田慎節，「要罰6萬再來啊。不要懷疑，就是真名，而且還是正妹有奶。」

    小商人所指「田慎節」，是指南投某高中學生涉性侵女同學，因涉妨害性自主罪嫌的男學生是警察兒子，該案在網路平台延燒不退；監察院去年曾就此案進行調查，指出查無學校及警方涉有權勢介入及吃案，但南投縣社勞處未能積極依法開罰並與網路平台業者妥善溝通，導致網路怒火延燒多月，故對南投縣政府社會溝通及危機處理應變能力不足，導致侵害兒少隱私權，要求檢討改進。

    針對網路名人透過找人參選意圖使選務人員在選舉唱票時唸出特定證件以及姓名諧音，中選會副主委陳朝建今受訪指出，所詢有關候選人姓名的問題，尚非選務職掌範圍，各地選委會是就公職選罷法相關表件格式等依法辦理並就候選人資格進行後續的認定，而改名部分涉及戶政法規與姓名條例等等規定，此節則非屬所掌，依法循例，中選會及所屬選委會自不予評論。

    陳朝建強調，「但會依法辦好選務。」

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