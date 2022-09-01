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    首頁　>　政治

    延續父親許崑源遺願 許采蓁登記參選高雄市議員

    前高雄市議長許崑源女兒許采蓁（前左）登記參選高雄第8選區市議員，延續父親照顧區里遺願。（記者黃良傑翻攝）

    前高雄市議長許崑源女兒許采蓁（前左）登記參選高雄第8選區市議員，延續父親照顧區里遺願。（記者黃良傑翻攝）

    2022/09/01 23:02

    〔記者黃良傑／高雄報導〕前高雄市議長許崑源任內墜樓身亡，迄今逾2年，雄檢判定自殺，女兒許采蓁一度因思念過度，身體有些變化，當時暫未考慮代父出征，經數月調養身體後，決定完成父親照顧區里的遺願，延續最疼她的父親志業和服務，今天由前市議員也是父親的摯友陳乃靜陪同，登記參選第8選區市議員。

    高雄市議會前議長許崑源2020年6月6日墜樓身亡，驚動高雄政壇，女兒許采蓁決定投入同選區選戰，希望能延續父親遺願，繼續服務、建設地方。前議長許崑源原追隨兄長許昆龍，參加反對國民黨威權體制的黨外運動，曾和許昆龍加入民進黨，許昆龍後來退出政壇，弟弟許崑源取而代之，改以無黨籍從政，後來加入國民黨。

    高雄市長韓國瑜前年6月6日被罷免通過，不料，許崑源當晚8點45分在苓雅區住家17樓墜樓身亡，享壽63歲，高雄地檢署後來判定許崑源自殺，排除他殺。

    許采蓁決定仿效父親，穿上選舉背心穿梭區里，完成父親服務地方遺願，她今天完成登記後，同時在高雄地檢署提供的「反賄選誓約」簽名宣誓，同黨議長曾麗燕、前高雄市副市長葉匡時、前立法院長王金平、前議長莊啟旺都到場相挺，許采蓁說，以爸爸為榜樣，更以他為榮。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    許采蓁（前排右2）登記參選高雄第8選區市議員。（記者黃良傑翻攝）

    許采蓁（前排右2）登記參選高雄第8選區市議員。（記者黃良傑翻攝）

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