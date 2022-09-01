彰縣花壇鄉長2選1！醫師鄉長登記拚連任 全家到齊力挺

國民黨花壇鄉長顧勝敏（中坐者）今天前往鄉公所登記參選連任，曾任鄉長的父親顧金土（右1）、擔任縣議員的母親顧黃水花（中左）、擔任花壇農會總幹事的姊姊顧碧琪（右2）全家到齊力挺。（顧勝敏提供）

2022/09/01 23:01

〔記者湯世名／彰化報導〕全家到齊！年底彰化縣花壇鄉長選舉2選1，國民黨現任鄉長顧勝敏今天前往鄉公所登記參選連任，曾任鄉長的父親顧金土、擔任縣議員的母親顧黃水花、擔任花壇農會總幹事的姊姊顧碧琪一家人全部到齊力挺，眾人高呼「凍蒜」口號，聲勢浩大。

顧勝敏今天除了由全家人陪同登記參選之外，還有多名鄉民代表、村長也同場力挺。顧勝敏說，擔任鄉長前，他在地方開診所當醫師為鄉親看診，當選本屆鄉長後，他積極地方建設，其中，總經費高達1億9千萬元由花壇鄉公所自籌興建的花壇鄉立聯合幼兒園暨藝文館，工程預計於2023年完工。將提供全新遊樂設施、寬廣的活動空間，並設有幼兒專屬的圖書室、視聽室及中央標準廚房等設備。屆時可招收300名3至5歲幼童，能完善照護花壇鄉內弱勢家庭與學齡前幼兒，提供給花壇鄉內幼兒們更好的教育環境。

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他說，為了疏解灣東路到74甲線的交通流量，減少與大車會車時的危險，灣東橋與三芬橋的新闢道路已經完工；其他包括排水整治、社會福利等相關建設也都積極推動並相當健全，希望未來4年能繼續服務鄉親，繼續推動鄉政建設。

至於民進黨推出的鄉長參選人葉繼元則將於9月2日前往花壇鄉公所登記參選，他表示將騎乘協力車率競選團隊前往登記，陪同人員則有前彰化市長邱建富，以及彰化區的縣議員參選人與社團代表等人，象徵花壇啟航，並將當場發布1個宣示、3個主軸、6大面向的鄉政願景。

2018年花壇鄉長選舉共有4人參選，其中藍營顧勝敏以9880票擊敗綠營陳振欽的9292票，當選花壇鄉長，今年由葉繼元出馬挑戰角逐連任的顧勝敏，地方認為2人各有支持者，屆時將會是一場激戰。

民進黨花壇鄉長參選人葉繼元（右3）將於9月2日前往花壇鄉公所登記參選。（翻攝葉繼元臉書）

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