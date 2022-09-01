好長！登記參選嘉義市議員 她全名總共16字

女子「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」登記參選嘉義市議員。（記者林宜樟翻攝）

2022/09/01 19:02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底地方選舉正進行參選登記，有位名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的女性今天（1日）傍晚登記參選嘉義市第一選區（東區）市議員，由於姓名長達16個字，引人好奇；嘉義市選委會說明，今天是一名男子代為登記，姓名確實為真名，至於詳細政見將於公告時一併公布。

嘉義市長部分，已有無黨籍「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」登記，民進黨李俊俋登記，今天則有無黨籍陽明大學生物醫學暨工程學院生物醫學影像暨放射科學系博士蔡松益及無黨籍陳泰山登記，現任市長黃敏惠預定明天（9月2日）登記。

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市議員部分，今天第一選區登記有民進黨黃露慧、國民黨陳家平、台灣民眾黨林昱孜、國民黨傅大偉、無黨籍林瑞霞、無黨籍顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，第二選區登記有無黨籍蘇澤峰、民進黨蔡文旭、無黨籍陳姿妏、無黨籍李錦洋、無黨籍蔡坤叡、國民黨鄭光宏、民進黨陳品蓁。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」登記參選嘉義市議員，引發民眾討論，有民眾推測，有可能與網路名人「Gtokevin小商人」有關， 因為「Gtokevin小商人」在網路上自稱在國外從事性產業，也曾經發文討論過相關內容。

陽明大學生物醫學暨工程學院生物醫學影像暨放射科學系博士蔡松益登記參選嘉義市長。（記者林宜樟攝）

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