戰事爆發阻止援台 路透：中國一直在模擬攻擊美國海軍艦艇

路透報導，台灣國防部報告指出，中國一直在模擬攻擊美國海軍艦艇，一旦爆發戰事時，藉以防止外國軍隊向台灣提供援助，並可能使用特種部隊或特工執行「斬首」行動。圖為中國東部戰區8月中旬在福建漳州的兩棲作戰演習。（路透）

2022/09/01 18:26

〔編譯楊芙宜／台北報導〕路透今（1）日報導，台灣國防部在提交給立法院的報告中指出，中國一直在模擬攻擊美國海軍艦艇，目標是一旦爆發戰事時，藉以防止外國軍隊向台灣提供援助，並可能使用特種部隊或特工執行「斬首」行動，以斬斷台灣的指揮系統及損壞基礎設施。

在美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初訪台後，中國不斷文攻武赫、在台海進行軍事演習、侵擾台灣周邊海空域，升高台海緊張局勢。

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路透報導引述國防部向立法院的報告，指中國持續加強攻擊台灣的作戰準備，其焦點擺在第一島鏈，即東亞地理上由日本、台灣、菲律賓、婆羅洲之間，包圍住中國海岸地區的一連串如同鏈狀般的島嶼國家。

報導引述這份報告指出，中國一直「運用戰鬥演習，對進入第一島鏈的美國船艦進行模擬攻擊」。

台灣國防部表示，從今年開始，中國擴大軍事恫嚇，包括旨在破壞台灣士氣的演習，「以戰爭強迫談判」和「以武力強迫統一」。

這份日期標註週四（1日）的報告指出，中國可能利用特種部隊或特工，在一次攻擊中「斬首」台灣的指揮系統，並損壞基礎設施，並能發動電子攻擊，破壞通訊和指揮系統。

報告說，中國也可能封鎖台灣，並切斷台灣能源供應和經濟。

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