日媒專訪 唐鳳︰期待台日加強數位合作

數位發展部長唐鳳。（記者徐子苓攝）

2022/09/01 17:30

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕美國聯邦眾院議長裴洛西上月訪台時，台灣政府部門遭到嚴重的網路攻擊，數位發展部長唐鳳接受日本朝日新聞專訪時表示，台灣採用「星際檔案系統」（IPFS）的方法，透過多名協助者分散檔案儲存，這次的網路攻擊，大約有100個國家、數十萬台電腦的協助，保護了台灣政府部門的官網。

被日本稱為「天才數位大臣」的唐鳳，在日本擁有很多粉絲，數位發展部在上週正式掛牌上路，即有日媒搶先安排專訪。訪談中，唐鳳被問及日本是否也是合作的對象時表示，那是一定的，她還表示，在日本數位廳成立前，她就與內閣官房參與、慶應大學教授村井純進行過多次的線上會談，也曾與尚未就任數位相前的河野太郎，討論過發展數位社會及官民合作的重要性。唐鳳表示，日本和台灣對於數位的想法非常接近，她也很期待雙方能夠合作。

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裴洛西上月訪台時，台灣遭到嚴重的網路攻擊，網路上有大量的假消息流竄，例如「台灣機場已遭中國攻擊」，唐鳳表示，目的非常明確，就是為了讓台灣人害怕，製造社會對立，透過假消息的擴散影響人們對事物的識別能力，這就叫做「認知戰」，如果配合軍事行動就可稱為「混合戰」。

這次的攻擊量為過去的23倍，蔡英文政府也認定這波的攻擊與中國有關，唐鳳表示，台灣很重視類似的網路攻擊是來自台灣國內還是國外，而這波的攻擊很可能是來自國外，而且是經過很多中繼地區進來。

唐鳳也指出，瑞典的大學進行國際調查結果顯示，自從2013年以來，台灣遭到來自國外假消息攻擊的受害程度已連9年高居世界第一，近年來與第2名國家之間的差距也在拉大。

部分日本人對於假消息危害的感受較淺，甚至有人不了解假消息有什麼好可怕的，唐鳳舉例指出，中央研究院有報告顯示，前首相安倍晉三遭到槍擊仍在搶救的階段，有很多台灣人為安倍祈福，但日本的網路卻出現了「台灣人對安倍之死欣喜若狂」的假消息，這是為了破壞台日之間的關係。

唐鳳也被問及6月參加在義大利召開的歐洲各國部長級會議，討論了以烏克蘭為舞台的「混合戰」，唐鳳表示，除了她還有世界各國17人參加，是一項非公開會議，她表示，混合戰並非僅以烏克蘭和台灣為對象，為了對抗，民主陣營的合作不可或缺。

唐鳳提到，長期飽受俄羅斯威脅的愛沙尼亞在網路攻擊對策方面很值得參考，他們以名為「X-Road」的系統，與芬蘭和冰島合作，3國共享行政數據，即使自己的國家遭受網路攻擊，政府的檔案仍能受到保護。

台灣的數位發展部使用的則是星際檔案系統的方法，透過多名協助者分散檔案儲存，這次的網路攻擊，大約有100個國家、數十萬台電腦的協助，保護了台灣政府部門的官網。

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