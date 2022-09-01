為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    日媒專訪 唐鳳︰期待台日加強數位合作

    數位發展部長唐鳳。（記者徐子苓攝）

    數位發展部長唐鳳。（記者徐子苓攝）

    2022/09/01 17:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕美國聯邦眾院議長裴洛西上月訪台時，台灣政府部門遭到嚴重的網路攻擊，數位發展部長唐鳳接受日本朝日新聞專訪時表示，台灣採用「星際檔案系統」（IPFS）的方法，透過多名協助者分散檔案儲存，這次的網路攻擊，大約有100個國家、數十萬台電腦的協助，保護了台灣政府部門的官網。

    被日本稱為「天才數位大臣」的唐鳳，在日本擁有很多粉絲，數位發展部在上週正式掛牌上路，即有日媒搶先安排專訪。訪談中，唐鳳被問及日本是否也是合作的對象時表示，那是一定的，她還表示，在日本數位廳成立前，她就與內閣官房參與、慶應大學教授村井純進行過多次的線上會談，也曾與尚未就任數位相前的河野太郎，討論過發展數位社會及官民合作的重要性。唐鳳表示，日本和台灣對於數位的想法非常接近，她也很期待雙方能夠合作。

    裴洛西上月訪台時，台灣遭到嚴重的網路攻擊，網路上有大量的假消息流竄，例如「台灣機場已遭中國攻擊」，唐鳳表示，目的非常明確，就是為了讓台灣人害怕，製造社會對立，透過假消息的擴散影響人們對事物的識別能力，這就叫做「認知戰」，如果配合軍事行動就可稱為「混合戰」。

    這次的攻擊量為過去的23倍，蔡英文政府也認定這波的攻擊與中國有關，唐鳳表示，台灣很重視類似的網路攻擊是來自台灣國內還是國外，而這波的攻擊很可能是來自國外，而且是經過很多中繼地區進來。

    唐鳳也指出，瑞典的大學進行國際調查結果顯示，自從2013年以來，台灣遭到來自國外假消息攻擊的受害程度已連9年高居世界第一，近年來與第2名國家之間的差距也在拉大。

    部分日本人對於假消息危害的感受較淺，甚至有人不了解假消息有什麼好可怕的，唐鳳舉例指出，中央研究院有報告顯示，前首相安倍晉三遭到槍擊仍在搶救的階段，有很多台灣人為安倍祈福，但日本的網路卻出現了「台灣人對安倍之死欣喜若狂」的假消息，這是為了破壞台日之間的關係。

    唐鳳也被問及6月參加在義大利召開的歐洲各國部長級會議，討論了以烏克蘭為舞台的「混合戰」，唐鳳表示，除了她還有世界各國17人參加，是一項非公開會議，她表示，混合戰並非僅以烏克蘭和台灣為對象，為了對抗，民主陣營的合作不可或缺。

    唐鳳提到，長期飽受俄羅斯威脅的愛沙尼亞在網路攻擊對策方面很值得參考，他們以名為「X-Road」的系統，與芬蘭和冰島合作，3國共享行政數據，即使自己的國家遭受網路攻擊，政府的檔案仍能受到保護。

    台灣的數位發展部使用的則是星際檔案系統的方法，透過多名協助者分散檔案儲存，這次的網路攻擊，大約有100個國家、數十萬台電腦的協助，保護了台灣政府部門的官網。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    吳釗燮、唐鳳聯名投書以色列媒體 提倡兩國加強資安合作
    2021/07/28 20:38

    吳釗燮、唐鳳聯名投書以色列媒體 提倡兩國加強資安合作
    日將設數位廳 唐鳳擬十月訪日交流
    2021/07/27 05:30

    日將設數位廳 唐鳳擬十月訪日交流

    幸福山丘 龍科旁 會館式別墅
    解放軍陰謀！日本宇宙機構遭駭客攻擊 涉案人為中共黨員
    2021/04/20 12:42

    解放軍陰謀！日本宇宙機構遭駭客攻擊 涉案人為中共黨員
    自民黨跨海取經 邀唐鳳視訊講課談數位發展、中國風險
    2020/12/02 11:30

    自民黨跨海取經 邀唐鳳視訊講課談數位發展、中國風險

    ETF規模攀新高 進化版的真高息ETF成存股首選
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播