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    首頁　>　政治

    屏東市長選舉交火 李清聖與周佳琪為競選經費互嗆

    李清聖批對手財大氣粗。（記者葉永騫攝）

    李清聖批對手財大氣粗。（記者葉永騫攝）

    2022/09/01 18:14

    〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨屏東市長選舉雙方交火，民進黨市長參人李清聖今天批評對手周佳琪是議長的女兒財大氣粗，國民黨市長參選人周佳琪則反駁，李清聖曾任工業策進會總幹事，與商界社團往來甚密，辦募款餐會才應該說清楚，雙方火力全開。

    李清聖今天說明募款餐會將辦3場，餐券有1000元及10000元2種，三隻小豬募款則是仿效蔡英文競選總統小額募款模式，目標是300隻小豬，接著他批評對手周佳琪，在屏南立委選舉時，周典論議長為女兒助選時公開說：「選舉要有霸氣，一定要贏，花多少都沒關係。」而事實上，自從議長女兒空降屏東市參選市長以來，也展現財大氣粗，讓人咋舌；反觀他雖然沒有大筆的競選經費，但靠著在地29年累積的辨識度與選民服務，一步一腳印的打這場仗。

    李清聖強調，選舉比的不是誰錢多，而是誰更有經驗，能夠給屏東市更美好的未來，希望透過小豬撲滿的募款，集結小市民的力量，共同對抗政治集團。

    屏東市長參選人周佳琪競選服務處則駁說，這次市長選舉，對手陣營政治口水不斷，進行抹黑、攻擊別人，這到底是選市長？還是在當黑手？希望對手能夠回歸市政，講一講對屏東的未來規畫，像個正正當當的候選人，以政見政策來選舉，而非以政治口水來選舉。

    民進黨在野時以餐券募款起家，現在已全面執政，編列公家預算雇用大量網軍、水軍，陳水扁執政時，就開始向財團大量募款。李清聖曾擔任過工策會總幹事等職務，與許多商界社團往來甚密，卻頻頻辦募款餐會，似乎也應該說清楚，講明白。

    周佳琪反批對手向商界募款。（記者葉永騫攝）

    周佳琪反批對手向商界募款。（記者葉永騫攝）

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