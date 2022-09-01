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    陳時中打氣準媽媽黃郁芬 一起推動孩子「遊戲權」

    民進黨台北市長參選人陳時中今（1）天下午出席無黨籍台北市議員黃郁芬「育兒加分 台北更好」友善育兒政策座談。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中今（1）天下午出席無黨籍台北市議員黃郁芬「育兒加分 台北更好」友善育兒政策座談。（記者何玉華攝）

    2022/09/01 16:05

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今天（1日）下午出席無黨籍台北市議員黃郁芬「育兒加分．台北更好」友善育兒政策座談會，他表示，台灣在育兒上還有男性威權在，需要努力打破，達到真正平權的社會，才能有更友善的育兒環境；另外給孕婦尊重、幫助、支持，支持不要變成限制，同時推動把遊戲權還給小朋友，讓遊戲權就會得到尊重。

    預產期將到的市議員黃郁芬，今天下午邀請婦產科「烏烏醫師」、「還我特色公園行動聯盟」理事長張雅琳、「Fun鬆玩育兒友善園」園長李珊，與陳時中一起分享對育兒友善城市的期待。

    烏烏醫師率先指出，母嬰親善政策已推動10幾年，希望把更多的注意力放在母親角色上，包括提供產前知識課程、產後半年免費心理諮商；有強壯快樂的媽媽及溝通不間斷的伴侶，才能給台北市有健康快樂的下一代。

    「Fun鬆玩育兒友善園」是全台最早開辦晚上開放的育兒友善園，她發現，夜間開園會有更多爸爸帶孩子過來，讓媽媽有喘息機會；張雅琳期待，未來的台北市長可以因應極端氣候、後疫情時代，推動遊戲場再升級；率先釋出機關用地空間，如將現有的噴水池變成戲水空間，更要重視台北市缺乏青少年遊戲空間的議題。

    陳時中有兩個孫子，一個5歲多、一個快2歲，他說，自己帶小孩的經驗一直在，過去大家庭，帶孩子是遵從長輩的意願來照顧；現代小家庭則是尋求最好的照顧模式，「這時心頭魔就上來了」；就像他擔任指揮官時訂定指引，「指引」就被解釋成「規定」，因此很多育兒指引、哺乳指引就變成規定，把這些指引加諸在孕婦身上，就變成一種不自由，變成枷鎖，讓大家都陷入壓力。

    陳時中強調，要從心頭魔中解放出來，每個人的情況都是不一樣的，要尊重、尊重、支持孕婦，支持不是限制，不要轉換成要求的力量形成壓力；他也說自己是遊戲不全症候群，但遊戲很重要，他期待推動遊戲權，孩子放學回家，父母會說「先玩半小時」，玩完再來寫功課，把遊戲權還給小朋友，讓遊戲權得到尊重。

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