高雄民眾黨6參選人聯合登記 柯爸柯媽助陣

民眾黨6名高雄市議員參選人今聯合登記參選，黨主席柯文哲的父母「柯爸」柯承發（左2）、「柯媽」何瑞英（右2）也到場助陣。（記者李惠洲攝）

2022/09/01 14:33

〔記者方志賢／高雄報導〕民眾黨6名高雄市議員參選人今聯合登記參選，黨主席柯文哲的父母「柯爸」柯承發、「柯媽」何瑞英也到場助陣，呼籲選民支持民眾黨推出的有信用、實在的人選，民眾黨在選委會外造勢時，一度遭國民黨參選人嗆聲說「到底要講多久？後面還有很多人在等待」。

民眾黨在高雄推出6名市議員參選人，包含第4選區（左營、楠梓）莊貽量、第5選區（仁武、大社、鳥松、大樹）陳惠君、第6選區（ 旗津、鼓山、鹽埕） 劉家榮、第7選區（三民）李佳玲、第9選區（鳳山）陳妙真、第11選區（大寮、林園）李建輝（報准參選）。

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6名參選人今由黨秘書長謝立功、不分區立委張其祿及黨部主委馮啟彥等人陪同到選委會登記參選， 謝立功表示，民眾黨推出的都是專業、優質的人士，期許他們順利進入議會，為民眾服務、為民眾監督市政，國家需要新的力量，民眾黨就是大家的希望，拜託大家給民眾黨一個機會、給高雄改變的機會。

張其祿也說，過去的2、30年來，高雄市民的選擇只有藍綠、只有黨派，而過去藍綠都已執政過，但高雄有沒有變得更好？高雄不應該繼續糾結在藍綠的泥沼裡，這次選舉民眾黨最重要訴求是一個改變的機會，而台灣需要改變，希望市民給民眾黨機會。

馮啟彥表示，民眾黨沒有推出市長人選，但推出的市議員候選人都很優秀，他也呼籲11月26號票投民眾黨，高雄可成立民眾黨黨團，超越藍綠。

黨部主管致詞後，原本6名參選人也要輪番致詞，卻遭到在旁等待的國民黨參選人鄭東元嗆聲說「到底要講多久?拜託啊!後面還有很多人在等」，民眾黨直接改由柯媽媽說話，鄭東元仍說「講嘟嘟好就好」，柯媽媽也很客氣說「我會講嘟好就好」，柯媽媽說，民眾黨參選人都是有信用、有人格，實實在在做事的人，才能為市民服務，請市民全力支持。

民眾黨6名高雄市議員參選人今聯合登記參選，黨主席柯文哲的父母「柯爸」柯承發（左4）、「柯媽」何瑞英（右4）也到場助陣。（記者李惠洲攝）

民眾黨6名高雄市議員參選人今聯合登記參選，黨主席柯文哲的父母「柯爸」柯承發（右5）、「柯媽」何瑞英（右4）也到場助陣。（記者李惠洲攝）

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