批夏立言訪中 曹興誠：九二共識、一中各表是「胡說八道」

前聯電董事長曹興誠1日召開國際記者會出示身分證，宣布恢復了中華民國台灣國籍，放棄了新加坡國籍，並表示從此可以和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略、保衛國土。（記者劉信德攝）

2022/09/01 14:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台軍演之際，國民黨副主席夏立言日前率團訪中，會見中國國台辦官員，國民黨大陸事務部主任林祖嘉更視訊參加統戰活動，向中共傳達國民黨堅持九二共識、反對台獨。前聯電董事長曹興誠今日受訪表示，九二共識怎會有共識呢？完全是胡說八道，現在再講「一中」，就是幫助中華人民共和國來消滅中華民國。

曹興誠指出，夏立言如果是要去表達對中共的憤慨，當然可以去啊，但國民黨是去講九二共識，九二共識怎會有共識呢？完全是胡說八道，講一個中國，然後大陸、台灣各自表述有中央政府，有這種可能嗎？中國會同意你這樣嗎？這代表一個國家有兩個中央政府「鬧雙胞」，更代表是內戰狀態。

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曹興誠強調，「一中」過去在兩蔣時代是「漢賊不兩立」，中華民國和中華人民共和國要死掉一個，只剩下一個，這個就是內戰，所以過去在聯合國，我國政府不承認一中的，現在你再去講一中，就是讓他來消滅你，一中從1990年代廢除動員戡亂以後就是兩國了。

曹興誠直指，若再講一中，就是幫助中華人民共和國來消滅中華民國，因為一中只能有一個中國，所以國民黨講一中時候聲稱可以各表，這根本是胡說八道，一中要怎麼各表，還在講一中，就是要求對方來消滅你，再講一中就是腦袋死了。

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