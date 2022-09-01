登記拚連任 徐榛蔚：縣政及防疫優先

尋求連任的國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚，今天由丈夫、立委傅崐萁及國民黨花蓮縣黨部主委張逸華陪同下至縣選委會登記。（記者王峻祺攝）

2022/09/01 13:48

〔記者王峻祺／花蓮報導〕尋求連任的國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚，今天由丈夫、立委傅崐萁陪同下至縣選委會登記，面對媒體詢問是否接受民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka的辯論戰帖，未正面回應，僅表示「縣政工作持續不斷的做，每個政策或每個工作都是福國利民，有益於所有鄉親！」並強調現階段以縣政及防疫優先。

徐榛蔚今到選委會登記競選連任，少了過去支持者搖旗簇擁的浩大場面，現場僅由傅崐萁、國民黨花蓮縣黨部主委張逸華陪同，並有秀林鄉長王玫瑰、退警協會及少數幾位民代到場，登記過程相當低調。

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徐榛蔚說，每天縣政工作非常忙碌，尤其現在BA.5上升，第一個縣政優先、防疫為先，每件縣政工作都是非常重要，還是腳踏實地做好每天的工作。

由於Kolas日前邀請徐榛蔚進行政策辯論，徐榛蔚今天並未正面回應，僅表示縣政工作持續不斷的做，每個政策或每個工作都是福國利民，都是都有益於所有鄉親。

會後，張逸華補充，縣長目前就是把縣政推動好，現在完全以防疫、縣政為優先，她自上任以來就是跟自己比賽、跟時間賽跑，希望花蓮每一天都有進步及發展，現階段就是防疫優先，防疫是縣長最關心的事情，包括她個人在基層跑公務，都沒提到任何選舉、連任事情，她把這個事情放在旁邊，先以建設縣政為主。

徐榛蔚今到選委會登記競選連任，少了過去支持者搖旗簇擁的浩大場面，這次登記過程相對低調。（記者王峻祺攝）

徐榛蔚完成登記參選。（記者王峻祺攝）

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