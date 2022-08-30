Kolas社群聲量飆5倍勝徐榛蔚 國民黨：污染花蓮純樸大地

民進黨花蓮縣長參選人Kolas（右三）是花蓮玉里的阿美族，受邀到阿飛赫部落參加豐年祭，她盛裝出席、並融入部落舞圈中。（截自影片）

2022/08/30 16:23

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨提名的花蓮縣長參選人Kolas Yotaka上週末前往玉里參加阿飛赫部落的豐年祭「情人之夜」時，被以「等一下徐榛蔚要來」為理由請出場。根據「今天有數嗎」大數據網路分析調查，Kolas個人網路聲量過去每週約為 2000多，但在事件發生的這週衝高到超過1萬、為過去的5倍多，也是徐榛蔚的2倍以上，引起大量關注。

該專頁分析，花蓮縣長選戰發展白熱化，根據搜尋引擎QSearch調查，撈取貼文範圍包括全台約90萬個Facebook粉絲頁貼文，搜尋關鍵字和時間範圍為「Kolas」或「谷辣斯」及「徐榛蔚」，搜尋日期範圍為7月25日至8月21日。Kolas個人網路聲量在本月15到21這週飆高，網路聲量分數超過1萬，是對手徐榛蔚5000的兩倍以上。

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「今天有數嗎」專頁指出，近期正好是花蓮縣許多阿美族部落舉辦豐年祭的日子，而花蓮縣長的對戰組合也在上週末有更加白熱化的發展，Kolas Yotaka上週末前往玉里參加阿飛赫部落的豐年祭「情人之夜」時，被以「等一下徐榛蔚要來」為理由請出場，Kolas則漂亮回應「花蓮是屬於大家的、部落是屬於部落的，都不是屬於徐縣長的！」

另外，在祭典期間Kolas也批評徐榛蔚公私不分，用縣府公款以「個人名義」做選舉公關，由於這一系列爭議事件正好發生在一年一度的祭典期間，也讓選戰話題更加延燒。

專頁指出，這次撈取貼文範圍是全台約90萬個Facebook粉絲頁貼文，影響力分數（網路聲量）計算方式為分享*1+留言*0.1+按讚（表情）*0.1。

國民黨花蓮縣黨部以新聞稿指出，從民進黨蔡英文提名同是「英系」的Kolas Yotaka空降花蓮宣布參選至今，時間才短短不到二個月，但遺憾的是，本來好山好水好空氣的花蓮，卻開始瀰漫攻擊性的選戰話語，充滿煙硝味，Kolas Yotaka口說要「榮耀花蓮」，但是所做的卻是不斷「污染花蓮」，藉著參加豐年祭卻當做選舉舞台，上台發表選戰言論，個人臉書看到也聽到的是挑撥、攻擊、分化、汙衊、抹黑的言論，手段層出不窮，說要榮耀花蓮，卻汙染花蓮這片純樸的大地。

國民黨花蓮縣黨部強調，這種顛倒黑白、搬弄是非的手段，不應該用在友善的花蓮縣民身上，期待多多提出對於地方有建設性的政見及作法，不要利用中央資源來打地方選戰，也期盼一起維護花蓮友善觀光環境與健康選舉氛圍，讓花蓮沒有「查水錶」恐怖主義，也沒有東廠錦衣衛霸凌欺壓，由衷期盼年底五合一選舉在花蓮是一場乾淨無污染的選舉，一場「五星級」的民主選舉。

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