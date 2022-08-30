為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    Kolas社群聲量飆5倍勝徐榛蔚 國民黨：污染花蓮純樸大地

    民進黨花蓮縣長參選人Kolas（右三）是花蓮玉里的阿美族，受邀到阿飛赫部落參加豐年祭，她盛裝出席、並融入部落舞圈中。（截自影片）

    民進黨花蓮縣長參選人Kolas（右三）是花蓮玉里的阿美族，受邀到阿飛赫部落參加豐年祭，她盛裝出席、並融入部落舞圈中。（截自影片）

    2022/08/30 16:23

    〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨提名的花蓮縣長參選人Kolas Yotaka上週末前往玉里參加阿飛赫部落的豐年祭「情人之夜」時，被以「等一下徐榛蔚要來」為理由請出場。根據「今天有數嗎」大數據網路分析調查，Kolas個人網路聲量過去每週約為 2000多，但在事件發生的這週衝高到超過1萬、為過去的5倍多，也是徐榛蔚的2倍以上，引起大量關注。

    該專頁分析，花蓮縣長選戰發展白熱化，根據搜尋引擎QSearch調查，撈取貼文範圍包括全台約90萬個Facebook粉絲頁貼文，搜尋關鍵字和時間範圍為「Kolas」或「谷辣斯」及「徐榛蔚」，搜尋日期範圍為7月25日至8月21日。Kolas個人網路聲量在本月15到21這週飆高，網路聲量分數超過1萬，是對手徐榛蔚5000的兩倍以上。

    「今天有數嗎」專頁指出，近期正好是花蓮縣許多阿美族部落舉辦豐年祭的日子，而花蓮縣長的對戰組合也在上週末有更加白熱化的發展，Kolas Yotaka上週末前往玉里參加阿飛赫部落的豐年祭「情人之夜」時，被以「等一下徐榛蔚要來」為理由請出場，Kolas則漂亮回應「花蓮是屬於大家的、部落是屬於部落的，都不是屬於徐縣長的！」

    另外，在祭典期間Kolas也批評徐榛蔚公私不分，用縣府公款以「個人名義」做選舉公關，由於這一系列爭議事件正好發生在一年一度的祭典期間，也讓選戰話題更加延燒。

    專頁指出，這次撈取貼文範圍是全台約90萬個Facebook粉絲頁貼文，影響力分數（網路聲量）計算方式為分享*1+留言*0.1+按讚（表情）*0.1。

    國民黨花蓮縣黨部以新聞稿指出，從民進黨蔡英文提名同是「英系」的Kolas Yotaka空降花蓮宣布參選至今，時間才短短不到二個月，但遺憾的是，本來好山好水好空氣的花蓮，卻開始瀰漫攻擊性的選戰話語，充滿煙硝味，Kolas Yotaka口說要「榮耀花蓮」，但是所做的卻是不斷「污染花蓮」，藉著參加豐年祭卻當做選舉舞台，上台發表選戰言論，個人臉書看到也聽到的是挑撥、攻擊、分化、汙衊、抹黑的言論，手段層出不窮，說要榮耀花蓮，卻汙染花蓮這片純樸的大地。

    國民黨花蓮縣黨部強調，這種顛倒黑白、搬弄是非的手段，不應該用在友善的花蓮縣民身上，期待多多提出對於地方有建設性的政見及作法，不要利用中央資源來打地方選戰，也期盼一起維護花蓮友善觀光環境與健康選舉氛圍，讓花蓮沒有「查水錶」恐怖主義，也沒有東廠錦衣衛霸凌欺壓，由衷期盼年底五合一選舉在花蓮是一場乾淨無污染的選舉，一場「五星級」的民主選舉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    Kolas競選傳單首曝光 邀民眾留對花蓮想說的話
    2022/08/28 11:59

    Kolas競選傳單首曝光 邀民眾留對花蓮想說的話
    Kolas控徐榛蔚公款當紅包發做公關 花縣府駁斥：紅包袋沒寫名字
    2022/08/20 19:27

    Kolas控徐榛蔚公款當紅包發做公關 花縣府駁斥：紅包袋沒寫名字

    貫徹五感極致 成為時代藝術－定潮
    變調豐年祭！徐榛蔚遲到 先來的Kolas卻被請出場
    2022/08/19 06:00

    變調豐年祭！徐榛蔚遲到 先來的Kolas卻被請出場
    穿阿美族服競選看板立家鄉 Kolas訪部落：熱情超乎預期
    2022/07/22 22:20

    穿阿美族服競選看板立家鄉 Kolas訪部落：熱情超乎預期

    一腳踏進鬼門關 心房顫動會中風？
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播