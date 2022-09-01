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    首頁　>　政治

    南市長參選人謝龍介今登記 高喊給我4年、讓你懷念40年

    國民黨主席朱立倫（左2）今天陪同台南市長參選人謝龍介（左3）完成登記。（記者洪瑞琴攝）

    國民黨主席朱立倫（左2）今天陪同台南市長參選人謝龍介（左3）完成登記。（記者洪瑞琴攝）

    2022/09/01 13:46

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨台南市長參選人謝龍介，今（1）日在黨主席朱立倫以及15位市議員陪同下，至台南市選委會完成登記。謝龍介表示，眼見台南在民進黨執政30年下，各項福利與交通建設都落居6都之末，如同沒落的貴族，不甘心台南市民淪為2等公民，因此決定為市民而戰，並且提出10大施政保證，要讓台南成為名符其實的「直轄市」。

    朱立倫則強調，全台灣許多縣市長候選人選在今天登記，他身為台南女婿，特別回台南陪同謝龍介完成登記，因為民主社會、民主政治，政黨輪替才正常，而台南長期由民進黨執政，雖然是6都，但是對老人、小孩的照顧卻遠不如雙北、台中，因此台南需要改變，而改變就從謝龍介當選市長開始。

    謝龍介表示，台南已經30年沒有輪替，必須換人做做看，有比較才知道好壞，他向市民請求4年機會，保證絕對不讓台南空轉，「會用自己人生最精華的4年為台南打拚，保證讓台南人懷念他40年」。

    謝龍介說，擔任市議員20年，深知市民需要，提出十大施政保證，包括老人健保全額補助；生養津貼全面加碼；盤點閒置校舍轉型為幼兒園、擴大公托；國中小學午餐免費，招商興建兒童樂園等。

    國民黨台南市長參選人謝龍介（右）呼籲選民支持，給他4年機會，保證會讓大家懷念他40年。（記者洪瑞琴攝）

    國民黨台南市長參選人謝龍介（右）呼籲選民支持，給他4年機會，保證會讓大家懷念他40年。（記者洪瑞琴攝）

    國民黨台南市長參選人謝龍介（右）在黨主席朱立倫（左）陪同下，簽署反賄選公約。（記者洪瑞琴攝）

    國民黨台南市長參選人謝龍介（右）在黨主席朱立倫（左）陪同下，簽署反賄選公約。（記者洪瑞琴攝）

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