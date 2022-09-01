登記參選遭基進黨嗆聲抗議 柯志恩：盼以辯論與陳其邁直球對決

柯志恩（前左二）今上午在前立院院長王金平（前左一）、競選總部主委葉匡時及黨籍市議員候選人的陪同下，登記參選年底高雄市長選舉。（記者李惠洲攝）

2022/09/01 13:25

〔記者方志賢／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今上午在大批支持者簇擁下赴選委會登記，台灣基進黨議員參選人也率眾到場嗆聲，高喊「拒當中國魁儡、拒當中國韭菜」，國民黨則高喊「凍蒜」反制；柯志恩表示，她要送陳其邁「躲避球」，請他不要閃躲，對於市政的質疑，希望以辯論方式直球對決，請陳其邁接招。

柯志恩今上午在前立院院長王金平、競選總部主委葉匡時及黨籍市議員參選人的陪同下，登記參選年底高雄市長選舉。台灣基進三民區市議員參選人張博洋也率眾高舉「卸世卸眾夏立言，柯恥柯憐柯志恩」布條，批評柯志恩面對中國侵擾時軟處理，在朱立倫率領全黨「下跪挺立言」之際悶不吭聲，因此是「柯恥柯憐柯志恩」。

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柯志恩致詞表示，她從被徵召後，緊握高雄市民的每雙手，走遍每個地方，感受到大家滿滿支持，也是她前進的動力，她選擇9月1日登記參選，是因為34年前的9月1日是她的結婚紀念日，34年來擁有愛她的先生、家庭，希望高雄市民放心託付給她，讓高雄有更美好的未來。

柯志恩說，她也要送「邁鄉綠茶、乖乖、躲避球」等3項禮物給陳其邁，祝福他畢業快樂，其中她送陳其邁「躲避球」，請陳其邁對於她及市議員提出的質疑，不要閃閃躲躲，要直球對決，誠實作答。

柯志恩也強調，她希望在選戰過程中與陳其邁進行辯論，了解他兩年市政的績效，而直球對決就是以辯論方式，在政見上的交鋒，希望陳其邁能接招。

對於基進黨的抗議，柯志恩說，她以正向、陽光的態度面對，也請人送「大、小乖乖」給基進黨，請他們回歸競選主軸，希望基進黨的指控能以市政為基礎，不是只為了搏版面、蹭聲量。

台灣基進三民區市議員候選人張博洋率眾高舉布條抗議。（記者李惠洲攝）

柯志恩表示，要送陳其邁「躲避球」，希望陳其邁不要閃閃躲躲，她希望以辯論方式直球對決。（記者李惠洲攝））

柯志恩（前中）今上午在前立院院長王金平（前右一）等人陪同下，登記參選年底高雄市長選舉。（記者李惠洲攝）

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