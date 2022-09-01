公元兩千論壇關注烏克蘭與台灣 蔡英文、吳釗燮受邀參與

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）在開幕演說中嚴厲批評俄羅斯入侵烏克蘭，強調全球安全時也提及台灣，強調此時是決定的時刻，民主國家需要更團結，努力結束對流氓國家的依賴。（翻攝自公元兩千論壇直播）

2022/09/01 13:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕捷克「公元兩千論壇」（Forum 2000）正在布拉格舉行實體會議。今年會議聚焦烏克蘭、民主聯盟、威權再起的挑戰等主題，也包括特別場次專門討論「如何捍衛台灣民主」。根據議程，總統蔡英文和外交部長吳釗燮都將參與會議。捷克總理費亞拉（Petr Fiala）在開幕演說中也提及台灣，強調此時是全球安全至關重要時刻，民主國家需要更團結，努力結束對流氓國家的依賴。

捷克「公元兩千論壇」（Forum 2000）是常設性全球意見平台，每年廣邀國際民主與人權領袖與會，目的在於探討民主的展望與挑戰、保護人權並促進公民社會發展。今年第26屆「公元兩千論壇」主題為「對民主的威脅顯著且迫在眉睫：我們如何應對？」，於8月31至9月2日在布拉格登場。

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開幕場次由捷克總理費亞拉（Petr Fiala）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和國際政治思想家法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）發表主題演說。費亞拉在演說中提及台灣。他表示，俄羅斯入侵烏克蘭帶來的衝擊，可與九一一事件相比擬。捷克和歐盟正在幫助烏克蘭捍衛主權和領土完整，也協助應對難民危機和戰後重建。費亞拉嚴厲抨擊俄羅斯的戰爭行為，「轟炸醫院的人不會逃脫懲罰」，並指出烏克蘭戰爭對全世界所有人造成影響，無一能避免。這並非一個歐洲國家的命運，而是攸關整體國際關係體系，「沒有人是安全的，想想台灣、中亞、非洲」。現在是「決定的時刻」，民主國家需要更團結、並努力結束對流氓國家的依賴。

外交部發言人歐江安今表示，為彰顯我國對民主價值及台捷雙邊關係的高度重視，自1998年起，該論壇每年均邀請我國指派國內具代表性人士及學者與會。今年出席事宜將適時對外說明。

總統蔡英文與外長吳釗燮在2020年和2021年都連線出席此會議，根據會議議程，總統蔡英文和外交部長吳釗燮都將參與並發表談話，則今年將是第三度兩人透過視訊參與。

論壇在9月2日設有台灣主題的專場會議。簡介指出，‎習近平領導下的中國一再威脅要入侵台灣，就如同俄羅斯對烏克蘭所做的。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問引發了中國的軍事封鎖。台灣是個民主國家，如果北京攻擊和併吞，國際和平、安全及民主將受到嚴重傷害。此場次將討論世界民主政體和全球公民社會如何才能阻止這種侵略，保護台灣。‎

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