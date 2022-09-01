劉櫂豪新設競選總部臨近台東縣政府 共享空間邀鄉親互動

劉櫂豪在台東市大同路設競選總部，200公尺前方的路底即是台東縣政府。（記者黃明堂攝）

2022/09/01 13:06

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨參選人劉櫂豪第6度挑戰台東縣長大位，近年都將傳廣路的窄小服務處兼設競選總部，這次擇定大同路縣府前方設置競總，相距僅200公尺，且空間寬敞，並由青年團隊設計，有舞台區也有兒童遊戲區。

劉櫂豪參選2022台東縣長，特地在台東縣府前的大同路成立「造好新台東基地」作為競選總部，今天召開首次記者會，歡迎鄉親趕快來體驗有別於傳統的、有新穎創意的競選總部，一起互動，加油打氣。

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劉櫂豪指出，在大同商圈的「造好新台東基地」，是一個實現對台東這塊土地很多想法的地方，是造好新台東的出發點，整個空間的配置跟創意結合了很多年輕好朋友的想法，在這裡匯集很多關於台東新想法、新作法、新力量，從這裡出發，讓台東更好。

劉櫂豪強調，台東就像我們的家，基地設計五個木房子，分別闡述5個面向理念，代表這次選舉的主軸，造好宜居城市、文化深耕、品牌農業、青創就業、原鄉永續，5個房子分別代表對台東這塊土地的願景與想法，共同打造台東成為世世代代居住的好家園。

另外在新基地中間設計留言互動板，及劉櫂豪多年來與鄉親互動的照片花絮，呈現這幾年來劉櫂豪走遍台東每個角落，與好朋友的互動記憶，歡迎大家一起來留言互動，從照片牆上找找看有沒有認識的朋友。

劉櫂豪指出，新基地有別於傳統的競選總部，是個歡迎所有民眾進來的共享空間，設有草皮的親子空間，家長可以陪伴小孩在新基地讀童話書，玩遊戲，也是個歡迎所有表演者的舞台與展演空間，可以分享對台東的願景，也可以表演歌舞，設計交誼廳的風格，可以讓大家放鬆的討論交流，表達每個人的意見。最後，在新基地的騎樓外，設計劉櫂豪比著愛心，等人齊高的照片，好朋友可以與劉櫂豪合影打卡，為劉櫂豪加油打氣。

劉櫂豪今天在新設的競選總部召開記者會，空間相當寬敞。（記者黃明堂攝）

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