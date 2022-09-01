為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨羅東鎮長參選人黃適超登記參選 向對手吳秋齡下戰帖

    民進黨羅東鎮長參選人黃適超（右2）今天登記參選，向國民黨對手吳秋齡下戰帖。（記者江志雄攝）

    民進黨羅東鎮長參選人黃適超（右2）今天登記參選，向國民黨對手吳秋齡下戰帖。（記者江志雄攝）

    2022/09/01 12:38

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨羅東鎮長參選人黃適超今天登記參選，向尋求連任的國民黨羅東鎮長吳秋齡下戰帖，要求針對羅東鎮公所原地重建或遷建議題公開辯論；吳秋齡認定是選舉語言，不隨之起舞。

    黃適超辦理參選登記，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵現身力挺，文史工作者陳榮楷致贈「適時參選為羅東，超然立場做鎮長」藏頭詩，祝他高票當選。

    黃適超到羅東鎮公所完成登記後發表演說，直指貪污與錯誤政策是施政最不應該的事，隨即話鋒一轉，吳秋齡主張鎮公所原地重建，會造成羅東市中心繼續塞車，影響都市發展，他希望搬遷到鄰近的羅東鎮公正段機六用地，鎮公所現址規劃為鎮民廣場與黃金商圈。

    吳秋齡昨天就在縣長林姿妙陪同下完成參選登記，被問到是否接下黃適超遞出的戰帖，她回應說，這項規劃案已辦過多場座談會，獲得多數鎮民支持，對於選舉期間相關選舉語言，不隨之起舞。

    吳秋齡說，羅東鎮公所坐落在市中心蛋黃區，原地重建方便鎮民洽公，更有利於羅東整體發展，是最好的選項，全案現已完成細部計畫，等她連任之後，明年將啟動改建工程，新的行政大樓將成為新地標。

    文史工作者陳榮楷（左2）致贈藏頭詩給黃適超（右2），祝他高票當選。（記者江志雄攝）

    文史工作者陳榮楷（左2）致贈藏頭詩給黃適超（右2），祝他高票當選。（記者江志雄攝）

    羅東鎮公所原地重建或遷建，成為鎮長選戰的熱門議題。（記者江志雄攝）

    羅東鎮公所原地重建或遷建，成為鎮長選戰的熱門議題。（記者江志雄攝）

    國民黨羅東鎮長吳秋齡（中）昨天在縣長林姿妙（右2）陪同下完成參選登記。（圖由吳秋齡後援會提供）

    國民黨羅東鎮長吳秋齡（中）昨天在縣長林姿妙（右2）陪同下完成參選登記。（圖由吳秋齡後援會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    23村長連署拱鄉長夫人參選 投縣名間鄉長選戰綠營VS藍軍聯盟
    2022/08/29 11:24

    23村長連署拱鄉長夫人參選 投縣名間鄉長選戰綠營VS藍軍聯盟
    民進黨雲林虎尾鎮長選舉 徵召前黨部主委黃清財參選
    2022/08/15 15:21

    民進黨雲林虎尾鎮長選舉 徵召前黨部主委黃清財參選

    幸福山丘 龍科旁 會館式別墅
    女兒拍片打氣 送羅東鎮長參選人黃適超當父親節禮物
    2022/08/04 13:09

    女兒拍片打氣 送羅東鎮長參選人黃適超當父親節禮物
    江聰淵、黃適超穿上高中制服 為年底18歲公民權複決催票
    2022/07/04 17:53

    江聰淵、黃適超穿上高中制服 為年底18歲公民權複決催票

    ETF規模攀新高 進化版的真高息ETF成存股首選
    浪漫？理性？我們都是「雙魚B」 鄭朝方請益林右昌
    2022/06/13 16:56

    浪漫？理性？我們都是「雙魚B」 鄭朝方請益林右昌
    民進黨羅東鎮長黨內初選協調破局 黃適超、薛呈懿民調對決
    2022/03/29 19:28

    民進黨羅東鎮長黨內初選協調破局 黃適超、薛呈懿民調對決
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播