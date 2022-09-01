民進黨羅東鎮長參選人黃適超登記參選 向對手吳秋齡下戰帖

民進黨羅東鎮長參選人黃適超（右2）今天登記參選，向國民黨對手吳秋齡下戰帖。（記者江志雄攝）

2022/09/01 12:38

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨羅東鎮長參選人黃適超今天登記參選，向尋求連任的國民黨羅東鎮長吳秋齡下戰帖，要求針對羅東鎮公所原地重建或遷建議題公開辯論；吳秋齡認定是選舉語言，不隨之起舞。

黃適超辦理參選登記，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵現身力挺，文史工作者陳榮楷致贈「適時參選為羅東，超然立場做鎮長」藏頭詩，祝他高票當選。

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黃適超到羅東鎮公所完成登記後發表演說，直指貪污與錯誤政策是施政最不應該的事，隨即話鋒一轉，吳秋齡主張鎮公所原地重建，會造成羅東市中心繼續塞車，影響都市發展，他希望搬遷到鄰近的羅東鎮公正段機六用地，鎮公所現址規劃為鎮民廣場與黃金商圈。

吳秋齡昨天就在縣長林姿妙陪同下完成參選登記，被問到是否接下黃適超遞出的戰帖，她回應說，這項規劃案已辦過多場座談會，獲得多數鎮民支持，對於選舉期間相關選舉語言，不隨之起舞。

吳秋齡說，羅東鎮公所坐落在市中心蛋黃區，原地重建方便鎮民洽公，更有利於羅東整體發展，是最好的選項，全案現已完成細部計畫，等她連任之後，明年將啟動改建工程，新的行政大樓將成為新地標。

文史工作者陳榮楷（左2）致贈藏頭詩給黃適超（右2），祝他高票當選。（記者江志雄攝）

羅東鎮公所原地重建或遷建，成為鎮長選戰的熱門議題。（記者江志雄攝）

國民黨羅東鎮長吳秋齡（中）昨天在縣長林姿妙（右2）陪同下完成參選登記。（圖由吳秋齡後援會提供）

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