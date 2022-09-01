聯合國新疆報告指中國侵犯人權 吳釗燮：文明世界無法容忍

聯合國發布新疆人權報告，報告指有關中國對新疆進行虐待及強迫勞動的指控是「可信」的。新疆存在嚴重違反人權狀況，可能觸犯危害人類罪，需要得到國際緊急關注。外交部透過推特分享該報告。（翻攝自推特）

2022/09/01 12:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國發布新疆人權報告，報告指有關中國對新疆進行虐待及強迫勞動的指控是「可信」的，並指新疆存在嚴重違反人權狀況，可能觸犯危害人類罪，需要得到國際緊急關注。外交部長吳釗燮今天在推特上分享此報告，強調對新疆維吾爾族與穆斯林少數族群施加的任意拘留、剝奪權利、系統性虐待、扼殺宗教自由等行徑，已構成違反人道罪行，「文明世界無法容忍，釋放他們！」

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）於8月31日離任，在她結束任期前幾分鐘發布了新疆人權報告。巴舍萊今年5月曾展開6天的中國訪問行程，並在新疆停留2天。但相關報告的發布遭中國不斷施壓，遲未發布，如今雖延宕已久，終於在巴舍萊離任前公開。

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報告指出，中國對維吾爾人及其他主要為穆斯林的群體成員進行了任意及歧視性拘留，並指中方的行為可能構成國際罪行，特別是危害人類罪。據指該報告已獲得聯合國，以及做成該報告的成員國認可。報告也警示，有關中國對新疆進行虐待及強迫勞動的指控，包含強迫醫療以及惡劣的拘留條件等，都是可信的，聯合國人權辦公室疾呼，當地的情況需要得到各國政府、聯合國機構及人權組織，以及更廣泛的國際社會緊急關注，報告也呼籲國際社會，對於北京侵犯人權及虐待的行為緊急回應。

台灣本週在台北舉辦為期兩天的「『2022區域宗教自由論壇—印太地區公民社會對話：宗教自由面臨的挑戰』。總統蔡英文8月30日在開幕致詞時表示，宗教自由是普世人權，但近年這項基本自由遭受威權政體更大規模的壓制。台灣非常清楚何謂站在威權侵略的最前線，台灣堅定致力在國內外推動宗教自由，包括支持無法行使此基本權利的人們。

維吾爾裔美國人權律師、國際宗教自由委員會主席特克爾（Nury Turkel）在論壇上發表主題演講，就講述了自身家人遭到迫害的情形。特克爾示警，台灣必須好好研究發生在維吾爾族的種族滅絕，「從光天化日之下的恐怖暴行中吸取教訓」，不能原地等待，須準確了解所面對的並採取行動。特克爾並呼籲各國團結應對供應鏈中的強迫勞動問題和數位威權主義，他相信台灣可以發揮重要作用。

外交部長吳釗燮。（資料照，外交部提供）

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