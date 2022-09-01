張善政將告鄭文燦、鄭運鵬 鄭運鵬︰張要用相同標準檢討自己

張善政對雙鄭提告，鄭運鵬回應「我們不怕」。（記者鄭淑婷攝）

2022/09/01 12:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政捲入抄襲風波，今下午委任律師到桃園地檢署控告桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬涉嫌誹謗、違反選罷法；鄭運鵬回應，「尊重！」他們根據媒體報導有所本，不怕張善政提告。

鄭運鵬表示，張善政與其花時間請律師提告，試圖用法律手段讓他們不再質疑，不如像他跟林智堅一樣，認真把這個案子再重新看一遍，並且公開跟國人說明，當然他無法阻止張善政提告，但相信媒體調查都有所本，他們是根據媒體內容及市民知的權益來質疑，這5700萬元到底怎麼通過的？複製貼上沒有引用來源、甚至沒有付費，對可能被侵權的雜誌、名譽受損的母公司，張善政應該說明。

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鄭運鵬表示，前天他就說過「用什麼標準檢討別人，就用什麼標準反省自己」，並不會要求張善政退選，但請用相同標準檢討自己，跟他們一樣的規格，以上網直播、記者會等方式公開說明，畢竟這是5700多萬的政府標案，「張善政要提告我們尊重，我們根據的媒體報導也有所本，不怕張善政提告」。

對於張善政回擊「若有1塊錢到我口袋就退選」、「我準備這麼充足，鄭運鵬可能不是笨就是壞」，鄭運鵬表示，張善政參選後永遠認為別人壞、說別人是妖魔鬼怪，如今張善政有這樣的「醜聞」，就請張善政用同樣的標準檢視自己，張善政說資料準備得很充分，「我覺得很好啊！請張善政用相同的規格，把蒐集到的資料都公布」。

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