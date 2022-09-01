侯友宜接下辯論戰帖 公辦電視政見會勾選辯論選項

新北市長侯友宜（中）至新北市選委會完成參選登記。（記者賴筱桐攝）

2022/09/01 10:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕爭取連任的國民黨籍新北市長侯友宜今天完成參選登記，面對民進黨新北市長參選人林佳龍要求辯論，侯友宜也接下戰帖，他說，在公辦政見發表會意願調查表上已勾選「辯論式」，採取當年跟行政院長蘇貞昌競選時一樣的辯論模式，讓市民清楚了解新北市的政策。

侯友宜受訪表示，現階段他以市政為最重要的工作目標，選舉過程按照既定步驟做，4年前他也是透過公開辯論的方式，與蘇貞昌舉行過辯論會，今年他自然不例外，同樣勾選「辯論式」，採取當年跟蘇貞昌一樣的辯論模式，讓市民清楚了解新北市的政策以及未來要做的事情。他強調，4年前就已經辯論過，這次一樣勾選公開辯論的選項。

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針對林佳龍質疑，4年前的辯論是騙人的，沒有提問、交互詰問，呼籲侯不要再含糊其辭及閃避。

侯友宜回應，4年前已跟蘇貞昌就政見公開辯論過，辯論模式很清楚，4年後他一樣採取4年前的辯論模式，就政策辯論，現階段回到市政主軸、好好做事，把握時間落實政見，包括新北市公托完成120間，日照中心全力衝刺，塭仔圳開發以及軌道建設等，需要繼續努力，專注力拚市政，至於選舉過程就按照選辦規劃，一步步往前走。

被問到何時請假投入選舉？侯友宜表示，他現在是市長，最重要的是把承諾市民的政見清楚地落實，在最後衝刺階段，把握時間做好市政，面對議會定期會質詢，要到10月20日才結束，要讓議會做好監督市政發展，以及這4年到底政見是否落實，努力並肩作戰，所有選舉規劃一定是在10月20日以後，現階段好好拚市政。

新北市長侯友宜表示，已在電視公辦政見發表會意願調查表勾選「辯論式」。圖為公辦政見發表會意願調查表格式。（記者賴筱桐攝）

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