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    傘兵空降大鵬灣水域？ 航特部：綜整考量中

    航特部傘訓。（記者陳彥廷攝）

    航特部傘訓。（記者陳彥廷攝）

    2022/09/01 00:00

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕國軍陸軍航空特戰部（簡稱航特部）空降訓練中心昨天於潮州實施基礎傘訓後，今天再於屏東佳冬昌隆農場實施裝備空投作業，其中包括近10000磅的悍馬車就從1100呎（335公尺）高空投放且順利著陸，驗證國軍聯合空降作戰能力，此外，航特部今年海面空降預定移師至東港大鵬灣潟湖水域，唯民航局空域僅開放一小時，國軍現仍綜整考量當中。

    中共頻頻擾台，除實彈演習範圍侵入領海，近期更連無人機都入侵領空，為精實國防戰力，航特部昨天於屏東潮州進行跳傘傘訓，吸引大批民眾到場駐足欣賞，傘訓過程順利，而為強化特種地形戰力，還傳出航特部與大鵬灣國家風景區商借場地，不排除進行於海面的進階傘訓，堪稱大鵬灣首遭。

    航特部往常皆會進行海面跳傘，但以往地點都在屏東枋山加祿堂外海，據傳，航特部今年想要「轉換跑道」，讓傘兵增加更多的地形適應和戰鬥能力，因此也將東港大鵬灣灣域列入海面跳傘的水域。

    航特部回應，確實有轉換場地、增加各種地形戰力的構想，並也已向當地主管機關告知，當地的陸域及海域部分沒有太大問題，但目前空域的部分因為民航局管制，只能開放清晨6到7點供跳傘，跳傘窗口恐驟閃即去，因此不排除照舊回加祿堂外海的原地點進行操演。

    由於大鵬灣在日治時期即屬軍事重地，還曾是以自殺攻擊出名的「神風特攻隊」基地之一，後來國民政府接手也繼續作為部隊駐紮重地，還有鐵路專門運送軍事輜重入內，雖然現在已被劃為「國家風景區」，但軍事氣息仍相當濃厚，未來是否有傘兵空降是引發軍事迷及居民引頸期盼。

    航特部指出，海面跳傘預計由水下滲透排士官兵擔任跳傘主軸，由於水域操演環境較單純陸域更具挑戰性，相對應的救生艇等及救生人員都會準備到足以應對的程度，強調操演地點是否選定仍在綜整考量當中。

    大鵬灣曾是軍事重地。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣曾是軍事重地。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣曾是軍事重地，現在則成為國家風景區，照片中右側建物原為軍事用途的塔台。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣曾是軍事重地，現在則成為國家風景區，照片中右側建物原為軍事用途的塔台。（記者陳彥廷攝）

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