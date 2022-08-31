戈巴契夫為何評價不高？矢板明夫：對比李登輝一目了然

矢板明夫指出，現在不管俄羅斯或是國際社會對戈巴契夫評價都不是很高，主因還是因為他改革失敗，而對比戈巴契夫的成果，可以更清楚看出，在差不多時期推動改革的前台灣總統李登輝對台灣的貢獻。（資料照）

2022/08/31 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕蘇聯最後一任領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）30日在莫斯科病逝。日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫指出，現在不管俄羅斯或是國際社會對戈巴契夫評價都不是很高，主因還是因為他改革失敗，而對比戈巴契夫的成果，可以更清楚看出，在差不多時期推動改革的前台灣總統李登輝對台灣的貢獻。

矢板明夫在臉書貼文指出，戈巴契夫評價之所以不高，是因為他所做的經濟改革，造成了少數寡頭壟斷國家資源、惡性經濟膨脹、人民財富迅速縮水；再加上蘇聯解體之後，俄羅斯沒有成為一個自由民主的社會，反而出現了一個新的獨裁者普廷；東西方的對立也沒有緩和，現在又和烏克蘭爆發熱戰。

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矢板明夫表示，和戈巴契夫相比，幾乎在同時期推動民主化改革的另一位領袖——李登輝，無疑是成功的，「今天，我們從戈巴契夫的失敗中，可以更清楚看出李登輝前總統對台灣的貢獻」。

矢板明夫認為，戈巴契夫最大的失敗，是沒有清晰的政治理念，最初推動改革的動機只是希望能夠把瀕臨崩潰的蘇聯經濟搞好，來鞏固自己的權力，走一步看一步，直到經濟出現問題、越來越不可收拾時，才啟動政治改革，並向歐美求救，結果造成了失控的局面；反觀李登輝推動改革時，有非常明確的目標，就是要實現台灣的本土化和民主化，雖然也不免走了一些彎路，但李登輝一直很清楚自己要前進的方向。

矢板明夫接著分析，戈巴契夫的改革沒有借助民意，1990年，戈巴契夫曾擁有過極大的權力，同時身兼共產黨總書記和蘇聯總統兩個職務的他，如果當時推動總統直選，並自己出來參選，成為民主化後第一任民選總統的話，會很容易加固自己的權威，但他並沒有那麼做，而是很享受在國內一言九鼎的感覺，直到1991年夏天被發動政變、軟禁，他的影響力從此一落千丈；而李登輝則在擔任總統之後，便開始摸索總統直選的可能性，1996年的台灣第一次總統直選，便是李登輝在台灣推動無血（寧靜）革命最重要的里程碑。

矢板明夫指出，戈巴契夫也沒有高超的政治手腕，在改革過程中樹敵過多，導致最後被邊緣化；而李登輝一直周旋於政敵之間，通過與敵人的敵人合作，幹掉了一個又一個的挑戰者，「精通日本武士道隱忍精神，又飽讀中國古代經典的李登輝，擁有高超的權力鬥爭手腕，是同時代西方政治人物難以望其項背的。看到俄羅斯和台灣的今天。我想很多台灣人都會慶幸，我們曾經擁有過一位了不起的領袖。」

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