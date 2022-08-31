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    首頁　>　政治

    九二共識攏是假！天津海關查扣有「中華民國」字樣的台灣書籍

    中國官方海峽兩岸關係研究中心舉辦「九二共識」30週年學術研討會之際，天津海關卻查扣了1321本因書中出版日期含有民國紀年在內「中華民國」字樣的台灣書籍。（取自「中國台灣網」）

    中國官方海峽兩岸關係研究中心舉辦「九二共識」30週年學術研討會之際，天津海關卻查扣了1321本因書中出版日期含有民國紀年在內「中華民國」字樣的台灣書籍。（取自「中國台灣網」）

    2022/08/31 22:04

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國8月以來一連串文攻武嚇、多項軍事演習升高台海緊張局勢之際，據新華社報導，中國國台辦旗下「海峽兩岸關係研究中心」30日舉辦「九二共識」30週年學術研討會，邀請兩岸的專家學者等60多人以線上或實體方式與會。不過，另據天津《今晚報》報導，當地業者進口的1321本因書中出版日期含有民國紀年在內「中華民國」字樣，遭天津海關查扣。

    據報導，天津海關查扣的理由是，這些含有「中華民國」字樣或民國紀年的台灣書籍，涉嫌「損害（中國的）國家主權，違反一個中國原則」。

    報導所附照片顯示，其中一本由台灣國立故宮博物院故宮文物藝術發展基金出版、定價新台幣1200元的圖書，版權頁註記的出版日期為「中華民國108年01月，初版二刷」，海關人員並用戴著手套的手指，指著這項出版日期。

    據中央社報導，兩岸民眾近來不斷有反映，部分從台灣寄往中國的普通圖書，即使內容不涉及政治、中國近代史，寄送時間卻大幅加長、或出現收不到的情況。有中國當地郵局工作人員透露，書裡的「用語要是不對」，是有可能出現投遞延遲的情況。

    這顯示，在中共20大即將於10月16日將在北京登場前夕，中國各地擴大言論審查，加快清除任何有關台灣的用語，在中國根本不存在「中華民國」文字表述空間。中國包括山東青島市等地方部門日前通知，作家龍應台所有著作不得作為上架選讀書籍，形同被禁。

    陸委會先前曾說明，在北京當局定義下，僅剩下中華人民共和國的「一個中國原則」內涵；在習近平2019年初「習五條」提出「一國兩制台灣方案」後，「九二共識」已被定調為「一中原則」及以「一國兩制」追求統一。

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