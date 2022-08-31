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    自比「金門好蘋果」 選舉歌王洪志恒3度挑戰縣長寶座

    無黨籍洪志恒（前排右六）登記參選金門縣長，自喻為「金門好蘋果」。（記者吳正庭攝）

    無黨籍洪志恒（前排右六）登記參選金門縣長，自喻為「金門好蘋果」。（記者吳正庭攝）

    2022/08/31 22:12

    〔記者吳正庭／金門報導〕無黨籍洪志恒第三度參選金門縣長，今天到金門縣選委會完成登記，他自喻為「金門好蘋果」，安排「夢想」舞蹈團大秀國標舞，加上演唱改編的「都是月亮惹的禍」，為緊繃的選舉帶來歡樂氣氛。

    第3度挑戰金門縣長寶座的前金門高粱黨主席洪志恒，這次以「選個好蘋果、金門縣政好結果」為主題，在縣府前廣場拉起布條，自喻是「金門好蘋果」，在來自台南的夢想舞蹈團及30多位友人陪同下完成登記。

    洪志恒說，有很多鄉親向他反映，擔心金門高粱酒這個金門財政的金雞母賺的錢「不夠乎縣政府來開」，還擔心萬一金酒賣不好，老人年金會不會發不出來？金酒員工的福利會不會受到影響？

    洪志恒說，若能當選一定改變金門，一定防假酒、救金酒，一定幫助老百姓翻身、過好日子。他學法律出身，要當金門的「洪青天」，為小老百姓伸冤。

    洪志恒多次參選都以歌聲暖場，有「選舉歌王」之稱，這次改編「都是月亮惹的禍」，「唱」談他想開發古寧頭、中蘭、沙美到料羅灣的濱海道路，設立金酒公司子公司的想法；曾獲台南市國標拉丁職業組冠軍的台南夢想舞蹈團創辦人王翔、蔡孟芮在縣府大門廣場上演火辣辣的國標舞，也為平靜的縣府掀起一股波瀾。

    洪志恒（左）第三度參選金門縣長，今天到選委會完成登記。（記者吳正庭攝）

    洪志恒（左）第三度參選金門縣長，今天到選委會完成登記。（記者吳正庭攝）

    洪志恒（左三）改編「都是月亮惹的禍」歌曲，「唱」談對金門建設的想法。（記者吳正庭攝）

    洪志恒（左三）改編「都是月亮惹的禍」歌曲，「唱」談對金門建設的想法。（記者吳正庭攝）

    無黨籍洪志恒（右站立者）前往金門縣選委會完成縣長候選人登記作業，並安排「夢想」舞蹈二人組表演國標舞。（記者吳正庭攝）

    無黨籍洪志恒（右站立者）前往金門縣選委會完成縣長候選人登記作業，並安排「夢想」舞蹈二人組表演國標舞。（記者吳正庭攝）

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